Бесплатная стрижка для воина: как барберы в Черкассах поддерживают украинских бойцов

Вместо изысканного салона — больничная палата. Удобное кресло заменил обычный стул, но для мастерства специалиста это не помеха, как и для клиентов.
Черкасские барберы решили поддержать украинских бойцов и пошли в медучреждения стричь раненых военных. На фронте им не до парикмахеров, а вот уже в госпитале их стригут бесплатно и уделяют максимум внимания.
Михаил Котенко рассказывает, что научился стричь мужчин у своего барбера три года назад для хобби, но в конце концов это занятие стало и его профессией. Военных в больницах с коллегами начали стричь летом. Поэтому как только выпадает свободная минута, берут инструменты и идут в больницы.
Мужчина убежден, что правильно подобранная стрижка способна изменить даже выражение лица, влияет на настроение человека и придает уверенность.
А когда ты уверен, то и в бой не страшно идти.
А когда ты уверен, то и в бой не страшно идти.
После боя и в перерывах между ними наши воины пытаются как-то заботиться о себе, рассказывает один из клиентов Михаила, боец с позывным Гринч. Однако это не так часто и удается.
Другой военный из соседней палаты с позывным Старый добавляет, что случается, что и месяц или два могут не стричься, поскольку возможности на это вообще нет.
Когда постоянно под обстрелами, тогда уже не до стрижки.
Когда постоянно под обстрелами, тогда уже не до стрижки.
Идея таких услуг для раненых возникла у благотворительной организации, когда там думали, как еще помочь приближению победы. Тогда собрали команду желающих и теперь несколько раз в неделю приходят, чтобы подстричь военных.
Но не всегда даже обычная работа бывает безопасной, особенно когда живешь рядом со страной-агрессором. Читай историю киевского барбера, получившего тяжелые ранения при обстреле столицы.
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