Бесплатная стрижка для воина: как барберы в Черкассах поддерживают украинских бойцов

Вместо изысканного салона — больничная палата. Удобное кресло заменил обычный стул, но для мастерства специалиста это не помеха, как и для клиентов.

Черкасские барберы решили поддержать украинских бойцов и пошли в медучреждения стричь раненых военных. На фронте им не до парикмахеров, а вот уже в госпитале их стригут бесплатно и уделяют максимум внимания.

Михаил Котенко рассказывает, что научился стричь мужчин у своего барбера три года назад для хобби, но в конце концов это занятие стало и его профессией. Военных в больницах с коллегами начали стричь летом. Поэтому как только выпадает свободная минута, берут инструменты и идут в больницы.

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Мужчина убежден, что правильно подобранная стрижка способна изменить даже выражение лица, влияет на настроение человека и придает уверенность.

А когда ты уверен, то и в бой не страшно идти.

После боя и в перерывах между ними наши воины пытаются как-то заботиться о себе, рассказывает один из клиентов Михаила, боец с позывным Гринч. Однако это не так часто и удается.

Другой военный из соседней палаты с позывным Старый добавляет, что случается, что и месяц или два могут не стричься, поскольку возможности на это вообще нет.

Когда постоянно под обстрелами, тогда уже не до стрижки.

Идея таких услуг для раненых возникла у благотворительной организации, когда там думали, как еще помочь приближению победы. Тогда собрали команду желающих и теперь несколько раз в неделю приходят, чтобы подстричь военных.

Но не всегда даже обычная работа бывает безопасной, особенно когда живешь рядом со страной-агрессором. Читай историю киевского барбера, получившего тяжелые ранения при обстреле столицы.

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