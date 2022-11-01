Безкоштовна стрижка для воїна: як барбери у Черкасах підтримують українських бійців

Замість вишуканого салону — лікарняна палата. Зручне крісло замінив звичайний стілець, але для майстерності фахівця це не завада, як і для клієнтів.
Черкаські барбери вирішили підтримати українських бійців і пішли у медзаклади стригти поранених військових. На фронті їм не до перукарів, а ось уже у шпиталі їх стрижуть безкоштовно і приділяють максимум уваги.
Михайло Котенко розповідає, що навчився стригти чоловіків у свого барбера три роки тому задля хобі, але зрештою це заняття стало і його професією. Військових у лікарнях з колегами почали стригти влітку. Тож щойно випадає вільна хвилина, то беруть інструменти та йдуть у лікарні.
Чоловік переконаний, що правильно підібрана стрижка здатна змінити навіть вираз обличчя, впливає на настрій людини та додає впевненості.
А коли ти впевнений, то і в бій не страшно йти.
А коли ти впевнений, то і в бій не страшно йти.
Після бою та у перервах між ними наші воїни намагаються хоч якось дбати про себе, розповідає один з клієнтів Михайла, боєць на псевдо Грінч. Проте це не так часто й вдається.
Інший військовий з сусідньої палати на псевдо Старий додає, що трапляється, що й місяць чи два можуть не стригтись, оскільки можливості на це взагалі немає.
Коли постійно під обстрілами, тоді вже не до стрижки.
Коли постійно під обстрілами, тоді вже не до стрижки.
Ідея таких послуг для поранених виникла у благодійної організації, коли там думали, як ще допомогти наближенню перемоги. Тоді зібрали команду охочих і тепер кілька разів на тиждень приходять, щоб підстригти військових.
Та не завжди навіть звичайна робота буває безпечною, особливо коли живеш поряд з країною-агресором. Читай історію київського барбера, що отримав тяжкі поранення під час обстрілу столиці.
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