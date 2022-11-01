Безкоштовна стрижка для воїна: як барбери у Черкасах підтримують українських бійців

Замість вишуканого салону — лікарняна палата. Зручне крісло замінив звичайний стілець, але для майстерності фахівця це не завада, як і для клієнтів.

Черкаські барбери вирішили підтримати українських бійців і пішли у медзаклади стригти поранених військових. На фронті їм не до перукарів, а ось уже у шпиталі їх стрижуть безкоштовно і приділяють максимум уваги.

Михайло Котенко розповідає, що навчився стригти чоловіків у свого барбера три роки тому задля хобі, але зрештою це заняття стало і його професією. Військових у лікарнях з колегами почали стригти влітку. Тож щойно випадає вільна хвилина, то беруть інструменти та йдуть у лікарні.

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Чоловік переконаний, що правильно підібрана стрижка здатна змінити навіть вираз обличчя, впливає на настрій людини та додає впевненості.

А коли ти впевнений, то і в бій не страшно йти.

Після бою та у перервах між ними наші воїни намагаються хоч якось дбати про себе, розповідає один з клієнтів Михайла, боєць на псевдо Грінч. Проте це не так часто й вдається.

Інший військовий з сусідньої палати на псевдо Старий додає, що трапляється, що й місяць чи два можуть не стригтись, оскільки можливості на це взагалі немає.

Коли постійно під обстрілами, тоді вже не до стрижки.

Ідея таких послуг для поранених виникла у благодійної організації, коли там думали, як ще допомогти наближенню перемоги. Тоді зібрали команду охочих і тепер кілька разів на тиждень приходять, щоб підстригти військових.

Та не завжди навіть звичайна робота буває безпечною, особливо коли живеш поряд з країною-агресором. Читай історію київського барбера, що отримав тяжкі поранення під час обстрілу столиці.

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