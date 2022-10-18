Люди

Бизнесмен из Краматорска поражает мастерством — кует крепкие заборы по собственной технологии

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 18 октября 2022, 11:00

Больше видео
0:03:30
Хлопчик, що вижив після ракетного удару РФ
Оглушило так, будто я был в колокольне: мальчик, выживший после ракетного удара РФ
0:04:11
Як захищають Україну жінки-військовослужбовці
Мы видимые — как украинские защитницы воюют на передовой и борются за свои права в армии
0:03:24
Українці масово повертаються додому — скільки їх?
Россиянам нас не запугать! Украинцы массово возвращаются домой — почему?
0:04:52
17-річний Ігор Клименко став Кращим студентом у світі
Разработал первый в мире дрон-миноискатель! 17-летний Игорь Клименко победил на Global Student Prize
Смотреть больше

Последние видео
Бавовна в Москве

Враг будет наказан: Повернись живим совместно с ГУР готовят проект “Бавовна” в Москве
0:03:45
Підприємець з Краматорська
Бизнесмен из Краматорска поражает мастерством — кует крепкие заборы по собственной технологии
0:02:58
Вибухи у Києві та Житомирі: наслідки обстрілу Києва та інших міст
Недоброе утро для Украины — что известно про взрывы в Киеве, Житомире, Харькове и Запорожье
0:03:30
Хлопчик, що вижив після ракетного удару РФ
Оглушило так, будто я был в колокольне: мальчик, выживший после ракетного удара РФ
Вибухи у Дніпрі сьогодні, 18 жовтня: місто без світла та води
Тысячи людей остались без света и воды — что известно про обстрел Днепра 18 октября
0:03:20
Укріплений кордон з Білоруссю
ВСУ готовы к провокациям с Беларуси! Как укреплены позиции волынской терробороны
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 18 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:16
Іран
Протесты в Иране длятся месяц! Несокрушимость украинцев вдохновляет иранцев на борьбу
0:03:56
Миролюбівка
Уничтожены дома, но не вера! Миролюбовка в Херсонской области дождалась освобождения
0:02:28
Яка ситуація у селищі Комишувахи 17.10.22 — люди будують бліндажі на городі
Блиндаж на собственном огороде — как выживают жители Камышевахи под Запорожьем
Больше видео
Бавовна в Москве
Читать дальше
Враг будет наказан: Повернись живим совместно с ГУР готовят проект “Бавовна” в Москве
Вибухи у Києві та Житомирі: наслідки обстрілу Києва та інших міст
Читать дальше
Недоброе утро для Украины — что известно про взрывы в Киеве, Житомире, Харькове и Запорожье

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь