Бизнесмен из Краматорска поражает мастерством — кует крепкие заборы по собственной технологии

Возобновил бизнес в Днипре, но хочет вернуться в родной Краматорск.

35-летний переселенец Константин с конца марта производит металлические заборы на новом месте.

Сначала ехать из Краматорска и не думал, но как только ракетные обстрелы города участились – вывез семью в Черкасскую область, а сам перебрался поближе – вместе с оборудованием.

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Сначала работал сам, а потом нанял двух работников и хочет расширяться, потому что в планах делать еще и буржуйки для жителей прифронтовой зоны.

По словам Константина, сейчас в Донецкой области не будет газа, и есть запрос по оборудованию буржуйками домов.

С 2014 года он в родном городе производил заборы и ворота вместе с несколькими работниками по собственной технологии.

Но все пришлось остановить из-за невозможности работать в подвале под постоянным огнем российской армии.

Напомним, что ранее мы рассказывали о 100 крафтовых производителях Украины, которые получат $100 тыс.