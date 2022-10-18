Бізнесмен із Краматорська вражає майстерністю — кує міцні паркани за власною технологією

Відновив бізнес у Дніпрі, але хоче повернутися у рідний Краматорськ.

35-річний переселенець Костянтин із кінця березня виготовляє металічні паркани на новому місці.

Спершу їхати з Краматорська і не думав, оскільки ракетні обстріли міста почастішали – вивіз родину на Черкащину, а сам перебрався ближче – разом з обладнанням.

Зараз також дивляться

Спершу працював сам, а згодом найняв двох працівників і хоче розширюватися, бо у планах робити ще й буржуйки для жителів прифронтової зони.

За словами Костянтина, зараз на Донеччині не буде газу, є запит по обладнанню буржуйками домівок.

З 2014 року він у рідному місті виготовляв паркани та ворота разом з кількома працівниками за власною технологією.

Та все довелося зупинити через неможливість працювати у підвалі під постійним вогнем російської армії.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про 100 крафтових виробників України, які отримають $100 тис.