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Бізнесмен із Краматорська вражає майстерністю — кує міцні паркани за власною технологією

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 18 Жовтня 2022, 11:00

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