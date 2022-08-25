В свои 28 лет руководил батальоном, пережил кому и получил звание Герой Украины! История майора Богдана Дронова

Он — представитель нового поколения украинских офицеров. В свои 28 лет он ведет в бой целый батальон 37-й мотопехотной бригады. Его подразделение стало настоящим кошмаром для оккупантов, чуть ли не каждый вражеский штурм завершался фатально. Богдан Дронов — Герой Украины.

Майор рассказал Оресту Дрималовскому о звании героя Украины и объяснил, что для него означает независимость.

В мае мужчина вышел из комы, а через несколько дней ему сообщили о том, что его будут награждать.

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Богдан подчеркнул, что получил эту награду с невероятным чувством гордости, но одновременно с грустью. Не все его собратья дожили до момента вручения награды.

Если бы не мои собратья, подчиненные, я не смог бы получить эту награду, — сказал Дронов.

Хотя мужчине сообщили о награде еще в мае, получил он ее в День Независимости Украины. Богдан был на реабилитации, пережил не одну операцию, поэтому вручение задерживалось.

Дронов рассказал, что украинские воины мотивированы, но иногда бывает элементарная усталость. Поэтому приходится их поддерживать и повторять — мы можем все!

— Для меня независимость — это свобода, воля, как на нашем трезубце. Совершать ошибки, принимать свои решения, делать собственный выбор, жить так, как мы решаем всем народом, — рассуждает офицер.

Победой он называет освобождение Донецкой и Луганской областей и возвращение Крыма.

Украинские военные прилагают все усилия для нашей победы. Иногда им приходится пройти через ад. Ранее защитники Мариуполя рассказали о том, как россияне издеваются над военнопленными.

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