У свої 28 років керував батальйоном, пережив кому та отримав звання Герой України! Історія майора Богдана Дронова

Представник нової генерації українських офіцерів. У свої 28 років він веде у бій цілий батальйон 37-ї мотопіхотної бригади. Його підрозділ став справжнім жахом для окупантів, чи не кожен ворожий штурм завершувався фатально. Богдан Дронов — Герой України.

Майор розповів Оресту Дрималовському про звання героя України та пояснив, що для нього означає незалежність.

У травні чоловік вийшов із коми, а за кілька днів йому повідомили про те, що його нагороджуватимуть.

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Богдан наголосив, що отримав цю нагороду з неймовірним почуття гордості, але водночас — із сумом. Адже не всі його побратими дожили до моменту вручення нагороди.

Якби не мої побратими, підлеглі, я б не зміг отримати цю нагороду, — сказав Дронов.

Хоча чоловікові повідомили про нагороду ще в травні, отримав він її на День Незалежності України. Богдан перебув на реабілітації, пережив не одну операцію, тому вручення затримувалося.

Дронов розповів, що українські воїни вмотивовані, але іноді буває елементарна втома. Тому доводиться їх підтримувати й повторювати — ми можемо все!

— Для мене незалежність — це свобода, воля, як на нашому тризубі. Здійснювати помилки, ухвалювати свої рішення, робити особистий вибір, жити так, як ми вирішуємо усім народом, — розмірковує офіцер.

Перемогою він називає звільнення Донеччини та Луганщини й повернення Криму.

Українські військові докладають усіх зусиль для нашої перемоги. Інколи їм доводиться пройти крізь пекло. Раніше захисники Маріуполя розповіли про те, як росіяни знущаються з військовополонених.

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