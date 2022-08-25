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У свої 28 років керував батальйоном, пережив кому та отримав звання Герой України! Історія майора Богдана Дронова

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Серпня 2022, 15:00

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