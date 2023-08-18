Враг и на метр не подсунется! Бойцы Нацгвардии укрепляют позиции возле Ровенской АЭС

В Ровенской области укрепляют оборону объекта критической инфраструктуры — вблизи атомной электростанции минируют поля и укрепляют позиции.

Так военные готовятся на случай высадки вражеского десанта. Стратегический объект усиленно охраняется нацгвардейцами и Вооруженными силами Украины.

Владимир показывает нам позиции бойцов Нацгвардии вокруг атомной станции. Под пристальным наблюдением все возможные пути противника. Но больше всего здесь охраняют небо.

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Это поле определено как вероятное место высадки десанта. Минирование происходит с учетом этого, — рассказывает военнослужащий Нацгвардии на псевдо Конструктор.

Между установкой инженерных заграждений и укреплением позиций бойцы обустраивают и быт. Эти рубежи отслеживают 24/7. Большинство нацгвардейцев имеют боевой опыт еще с 2014 года, а также хорошо знают, как охранять такие объекты энергетической инфраструктуры.

Проводим тренировки — ежедневно на позициях прорабатываем разные сценарии. Наш стратегический объект под надежной охраной и точно мы не дадим врагу ни на метр продвинуться, — уверяет командир взвода Дмитрий.

В случае реальной угрозы здесь каждый знает свою задачу, а сил остановить противника хватит. Так что у врага нет никаких шансов, уверяют бойцы. Уничтожат каждого, кто будет представлять угрозу важному объекту.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что происходит сейчас на Купянском направлении.

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