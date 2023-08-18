Люди

Ворог і на метр не підсунеться! Бійці Нацгвардії укріплюють позиції біля Рівенської АЕС

Катерина Курбанова 18 Серпня 2023, 07:00

Більше відео
0:03:51
Розповів світу історію розбитого села: хлопцю зводять новий будинок
Новий будинок для Сашка. Історія хлопчика з кліпу Imagine Dragons отримала продовження
0:04:33
Вовки Да Вінчі
Усе, як на справжньому полі бою! Бійці батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для добровольців
0:06:30
Евакуація з Харківщини
Ми чотири дні вже не їли та не спали… Жителі Харківщини розповіли, як чекали на евакуацію
0:03:20
Як живуть люди в Авдіївці: евакуація від Білого янгола
Знищили усе, що будували ціле життя! Пенсіонерка з Авдіївки зі сльозами розповідає про роки, проведені біля фронту
Дивитись більше

Останні відео
0:07:13
Запорізький напрямок: яка ситуація станом на 18 серпня 2023

Акценти зміщуються на “сіру зону”: що відбувається на Запорізькому напрямку та які тривають бої
0:02:40
Рівенська АЕС
Ворог і на метр не підсунеться! Бійці Нацгвардії укріплюють позиції біля Рівенської АЕС
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 18 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:13:39
список міжнародних спонсорів війни
Як змусити бренди піти з ринку РФ? Усе про список міжнародних спонсорів війни та як він працює
0:04:08
Мукачівська громада
Останню пенсію свою віддала б! Як Мукачево та його жителі допомагають захисникам
0:03:28
Обстріл Сміли на Черкащині 15 серпня 2023: наслідки атаки
12 тис. жителів залишилися без води. Як Сміла оговтується після російської атаки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:46
Хліб війни
Фото, що допомагають дітям та військовим. Виставка Хліб війни: про що вона та яку мету має
0:02:37
Ракетний удар по Луцьку 15 серпня: наслідки та розповідь місцевих
Троє людей, які ніколи не повернуться до рідних. Наслідки ракетного удару по Луцьку 15 серпня
0:04:07
Курс рубля
Холодильник програє телевізору. Що відбувається з курсом рубля і чи може врятуватися РФ
Більше відео
Запорізький напрямок: яка ситуація станом на 18 серпня 2023
Читати далі
Акценти зміщуються на “сіру зону”: що відбувається на Запорізькому напрямку та які тривають бої
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Карта бойових дій 18 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь