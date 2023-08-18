Ворог і на метр не підсунеться! Бійці Нацгвардії укріплюють позиції біля Рівенської АЕС

На Рівненщині зміцнюють оборону об’єкта критичної інфраструктури — поблизу атомної електростанції мінують поля та укріплюють позиції.

Так військові готуються на випадок висадки ворожого десанту. Стратегічний об’єкт посилено охороняють нацгвардійці та Збройні сили України.

Володимир показує нам позиції бійців Нацгвардії довкола атомної станції. Під пильним наглядом усі можливі підступи противника. Та найбільше тут спостерігають за небом.

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Це поле визначене як ймовірне місце висадки десанту. Мінування відбувається з урахуванням цього, — розповідає військовослужбовець Нацгвардії на псевдо Конструктор.

Поміж встановленням інженерних загороджень та укріпленням позицій бійці облаштовують і побут. Ці рубежі пильнують 24/7. Більшість нацгвардійців мають бойовий досвід ще з 2014 року, а також добре знають, як охороняти такі об’єкти енергетичної інфраструктури.

Проводимо тренування — щоденно на позиціях пропрацьовуємо різні сценарії. Наш стратегічний об’єкт під надійною охороною і точно ми не дамо ворогові ні на метр просунутися, — запевняє командир взводу Дмитро.

У разі реальної загрози тут кожен знає своє завдання, а сил зупинити противника вистачить. Тож ворог не матиме жодних шансів, запевняють бійці. Знищать кожного, хто становитиме загрозу для важливого об’єкту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відбувається зараз на Куп’янському напрямку.

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