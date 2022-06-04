Для чего нас помещают в информационный пузырь о смерти Путина: Вадим Денисенко рассказывает о слухах

В последние дни информационные ленты украинских и иностранных таблоидов пестрят сообщениями о смертельных заболеваниях Путина и времени его смерти. Некоторые из таких СМИ уже даже похоронили Владимира Путина и заявляли, что факт его смерти просто тщательно скрывают.
Аффирмации во вселенную, российский след или просто слухи — с этим поможет разобраться советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Первое, на что Денисенко советует обратить внимание, это событие, после которого уважаемые мировые СМИ начали тиражировать новость о смерти Путина. Событие-катализатор — заявление Оливера Стоуна о раковом заболевании президента России. Этот режиссер с пророссийскими взглядами рассказывал о заболеваниях и лечении Путина как о свершившемся факте.
Unsplash
Денисенко выделяет еще несколько причин активизации такого количества новостей о смерти кремлевского диктатора. Первое из них касается исключительно самих информационных агентств и медиахолдингов: сообщения такого рода делают большой ажиотаж вокруг себя, поэтому поднимает рейтинги и продажи в СМИ.
Во-вторых, действительно в таких случаях достаточно много говорится о болезнях лидеров. Это нормально для демократического общества.
Во-вторых, действительно в таких случаях достаточно много говорится о болезнях лидеров. Это нормально для демократического общества.
— Я не могу исключать и то, что это может быть действительно информационная кампания против России и её народа. Мол, посмотрите: ваш идол тоже не вечен, и он тоже скоро умрет!
Pixabay
И этому способствует поведение самого Путина: за последние два года он словно “закапсулировался”, сидит на расстоянии десяти-пятнадцати метров с другими лидерами и своими ближайшими соратниками.
Если это информационная кампания против России, то её подогревает сам Путин, своим более чем параноидальным поведением.
Если это информационная кампания против России, то её подогревает сам Путин, своим более чем параноидальным поведением.
— В любом случае, — отмечает Вадим Денисенко, — никто не смог стать бессмертным. Так что, возможно, это Западные СМИ просто пытаются прочувствовать почву под этой темой.
Все такие и подобные информационные вбросы в российские “СМИ” являются лишь попыткой показать, как российские военные тяжело работают, как они пытаются ускорить завершение “спецоперации”. Сюда же Денисенко относит и показательные встречи Кадырова и Шойгу, которые говорят о необходимости завершения российской военной кампании в Украине.
В такой искаженной информационной реальности даже необязательно демонстрировать так называемое ускорение ведения боевых действий в Украине.
В такой искаженной информационной реальности даже необязательно демонстрировать так называемое ускорение ведения боевых действий в Украине.
Раньше мы общались с Борисом Райтшустером, автором книги «Путинократия». Он подробно рассказал о власти в России и о самом Путине — читай в материале.