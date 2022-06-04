Для чего нас помещают в информационный пузырь о смерти Путина: Вадим Денисенко рассказывает о слухах

В последние дни информационные ленты украинских и иностранных таблоидов пестрят сообщениями о смертельных заболеваниях Путина и времени его смерти. Некоторые из таких СМИ уже даже похоронили Владимира Путина и заявляли, что факт его смерти просто тщательно скрывают.

Аффирмации во вселенную, российский след или просто слухи — с этим поможет разобраться советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Зачем ряд СМИ вышел с такими статьями?

Первое, на что Денисенко советует обратить внимание, это событие, после которого уважаемые мировые СМИ начали тиражировать новость о смерти Путина. Событие-катализатор — заявление Оливера Стоуна о раковом заболевании президента России. Этот режиссер с пророссийскими взглядами рассказывал о заболеваниях и лечении Путина как о свершившемся факте.

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Денисенко выделяет еще несколько причин активизации такого количества новостей о смерти кремлевского диктатора. Первое из них касается исключительно самих информационных агентств и медиахолдингов: сообщения такого рода делают большой ажиотаж вокруг себя, поэтому поднимает рейтинги и продажи в СМИ.

Во-вторых, действительно в таких случаях достаточно много говорится о болезнях лидеров. Это нормально для демократического общества.

Кликбейт или информационная кампания ​​против России?

— Я не могу исключать и то, что это может быть действительно информационная кампания против России и её народа. Мол, посмотрите: ваш идол тоже не вечен, и он тоже скоро умрет!

И этому способствует поведение самого Путина: за последние два года он словно “закапсулировался”, сидит на расстоянии десяти-пятнадцати метров с другими лидерами и своими ближайшими соратниками.

Если это информационная кампания против России, то её подогревает сам Путин, своим более чем параноидальным поведением.

— В любом случае, — отмечает Вадим Денисенко, — никто не смог стать бессмертным. Так что, возможно, это Западные СМИ просто пытаются прочувствовать почву под этой темой.

Все такие и подобные информационные вбросы в российские “СМИ” являются лишь попыткой показать, как российские военные тяжело работают, как они пытаются ускорить завершение “спецоперации”. Сюда же Денисенко относит и показательные встречи Кадырова и Шойгу, которые говорят о необходимости завершения российской военной кампании в Украине.

В такой искаженной информационной реальности даже необязательно демонстрировать так называемое ускорение ведения боевых действий в Украине.

Раньше мы общались с Борисом Райтшустером, автором книги «Путинократия». Он подробно рассказал о власти в России и о самом Путине — читай в материале.