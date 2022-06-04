Для чого нас поміщають в інформаційну бульбашку зі смертю Путіна: Вадим Денисенко розповідає про чутки

Останніми днями інформаційні стрічки українських та іноземних таблоїдів рябіють повідомленнями про смертельні хвороби Путіна та час його смерті. Деякі з таких ЗМІ уже навіть “похоронили” Володимира Путіна та заявляли, що факт його смерті просто ретельно приховують.

Афірмації до всесвіту, російський слід чи просто чутки — з цим допоможе розібратися радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Навіщо низка ЗМІ вийшов із такими статтями?

Перше, на що Денисенко радить звернути увагу, це — подія, після якої поважні світові ЗМІ почали тиражувати новину про смерть Путіна. Подія-каталізатор — заява Олівера Стоуна про ракове захворювання президента Росії. Цей режисер із проросійськими поглядами розповідав про захворювання та лікування Путіна як про доконаний факт.

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Денисенко виокремлює ще декілька причин активізації такої кількості новин стосовно смерті кремлівського диктатора. Перша з них стосується виключно самих інформаційних агенцій та медіахолдингів: повідомлення такого роду роблять неабиякий ажіотаж навколо себе, тож підіймає рейтинги та продажі у ЗМІ.

По-друге, справді у таких випадках достатньо багато говориться про хвороби лідерів. Це нормально для демократичного суспільства.

Клікбейт чи інформаційна кампанія направлена на Росію?

— Я не можу виключати й те, що це може бути справді інформаційна кампанія проти Росії та її народу. Мовляв, погляньте: ваш ідол теж не вічний, і він теж скоро помре!

І цьому сприяє поведінка самого Путіна: протягом останніх двох років він наче “закапсулювався”, сидить на відстані десяти-п’ятнадцяти метрів з іншими лідерами та своїми найближчими соратниками.

Якщо це інформаційна кампанія проти Росії, то її підігріває сам Путін, своєю більш ніж параноїдальною поведінкою.

— У будь-якому випадку, — зазначає Вадим Денисенко, — ще ніхто не зміг стати безсмертним. Тож, можливо це Західні ЗМІ просто намагаються відчути ґрунт під цією темою.

Всі такі та подібні інформаційні вкиди у російських “ЗМІ” є лише спробою показати, як російські військові важко працюють, як вони намагаються пришвидшити завершення “спецоперації”. Сюди ж Денисенко відносить і ті показові зустрічі Кадирова та Шойгу, які говорять про необхідність завершення російської військової кампанії в Україні.

У такій викривленій інформаційній реальності навіть не обов’язково демонструвати так зване пришвидшення ведення бойових дій в Україні.

Раніше ми спілкувалися із Борисом Райтшустером, автором книги Путінократія. Він детально розповів про владу в Росії та самого Путіна — читай у матеріалі.