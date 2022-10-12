Похитили обоих, а вернули только отца — история семьи, которая восемь месяцев не видела сына

Уже восемь месяцев они не знают, где их сын. Россияне еще в марте похитили журналиста информационного агентства УНИАН Дмитрия Хилюка вместе с пожилым отцом прямо из их дома тогда еще в оккупированной Киевской области. Без всякой причины. Разве что за патриотизм.

Впоследствии старшего Хилюка отпустили, а младшего вывезли в Россию. Родителям остается только догадываться, где он. Страна-террорист до сих пор держит в заложниках мирных людей, несмотря на международное право. В России говорят, что они содержат пленных в соответствии с третьей Женевской конвенцией, но она касается военных. Гражданских лиц должны отпускать.

Семья Хилюков проживает в селе Козаровичи, показывает отремонтированную стену дома, в которую попали оккупанты. В соседский дом они вообще въехали то ли на танке, то ли на БТР.

Сейчас также смотрят

Зашли в дом и начали что-то искать. Потом стреляли вверх, потом под ухо Диме… Чтобы оглушить или испугать, — рассказывает Василий Хилюк.

Российские военные положили на землю, проверили, нет ли татуировок. Натянули на голову куртки и потащили на свою базу. Там мужчин сразу разделили. Отец расспрашивал у них о сыне, те говорили, что отпустили его домой. Василий обрадовался, он пробыл на базе оккупантов еще около недели.

Впоследствии с завязанными глазами его посадили в машину, где были еще люди. Отец и сын узнали друг друга, хотя и не видели. Оказалось, Дмитрию тоже говорили, что отца отпустили домой. Их перевезли в соседний Дымер, через несколько дней отца отпустили, а сына — нет. Родители больше не слышали ничего о сыне.

Наше государство прилагает все усилия, чтобы вернуть всех пленных, поэтому родители надеются, что однажды увидят своего Дмитрия.

Ранее мы рассказывали, как россияне издевались над людьми в селе Козаровичи. Мужчина даже составил в плену завещание.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!