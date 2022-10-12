Люди

Викрали обох, а повернули тільки батька — історія родини, яка вісім місяців не бачила сина

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 12 Жовтня 2022, 23:00

Більше відео
0:02:16
Кузня в Дніпрі
Авторські ножі, пічки та обереги! Кузня в Дніпрі працює на потреби фронту
0:02:37
притула на помсту
352 млн за добу! Куди Притула та Стерненко витратять гроші, зібрані на помсту окупантам
0:04:15
FACE TO FACE
Понад 30 унікальних операцій! Волонтерська місія FACE TO FACE допомагає постраждалим на війні
0:01:57
ЗСУ на мінометах
Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі
Дивитись більше

Останні відео
0:05:31
Дмитро Хилюк: росіяни викрали журналіста

Викрали обох, а повернули тільки батька — історія родини, яка вісім місяців не бачила сина
Ramstein 6 Ллойд Остін
Коли небо над Україною буде безпечним — відповідь міністра оборони США Ллойда Остіна
0:09:18
30% енергосистеми пошкоджено — як це вплине на Україну
Росія пошкодила 30% нашої енергосистеми — як це вплине на Україну
0:08:43
Наступление с Беларуси на Украину: мнение эксперта
Що відбувається у Білорусі та для чого двом диктаторам спільне військо — пояснює воєнний експерт
Саміт G20
Коли відбудеться саміт G20, на якому можуть зустрітися Зеленський і Путін
0:04:49
У Львові відновлюють електроенергію - ситуація в місті сьогодні
Ситуація досить складна — мер Львова про відновлення електроенергії в місті та підготовку до зими
0:03:33
Київщина обстріли
Не встигла озирнутися, як уже падала стеля: жителі Київщини про наслідки удару РФ
0:03:39
Реакція українців на масовані обстріли 10-11 жовтня
Цю націю нічим не злякати — як українці відреагували на масований обстріл росіянами
0:05:06
Обстріл Дніпра
Історія з хепі-ендом у Дніпрі: врятоване життя через запізнення та пошуки хвостатого товариша
обмін банкнот
Нацбанк оголосив про вилучення з обігу деяких банкнот — які гривні вже застаріли
Більше відео
Ramstein 6 Ллойд Остін
Читати далі
Коли небо над Україною буде безпечним — відповідь міністра оборони США Ллойда Остіна

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь