Люди

Готовятся к возможным химическим атакам и учатся стрелять из огнеметов — тренировка украинских солдат

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 10 мая 2023, 08:00

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Тренування військових

Готовятся к возможным химическим атакам и учатся стрелять из огнеметов — тренировка украинских солдат
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