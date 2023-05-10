Готовятся к возможным химическим атакам и учатся стрелять из огнеметов — тренировка украинских солдат

Интенсивность сражений на востоке заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Только за минувшие сутки силы нашей обороны в Донецкой области отбили более полусотни вражеских атак.

Украинские защитники готовятся к еще большему обострению. К подготовке привлечены сейчас не только пехотинцы или артиллеристы.

Военнослужащих, одетых в противогазы, на передовой встретишь не часто. Но сейчас, когда ситуация на фронте непредсказуема, наши армейцы тренируются обнаруживать еще и такие угрозы, как ядовитые вещества.

Недавно эти украинские защитники получили новое иностранное вооружение.

Этот американский, этот — из Финляндии. На несколько голов выше, чем использовались ранее, — рассказывают украинские бойцы о новой технике.

Рядом еще одна тренировка бойцов штурмовых подразделений — совершенствуют навыки стрельбы из реактивных пехотных огнеметов. Используют отечественные огнеметы не только во время учений.

И хотя направление, на котором работают эти десантники, — сейчас настоящий ад, армейцы делают иногда даже невозможное, чтобы выбить врага с украинской земли.

Напомним, ранее мы рассказывали о перископах для военных, изготавливаемых из канализационных труб.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!