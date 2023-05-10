Готуються до можливих хімічних атак та вчаться стріляти з вогнеметів — тренування українських солдатів

Інтенсивність боїв на сході помітно зросла. Не затихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Фактично звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Лише за минулу добу сили нашої оборони на Донеччині відбили понад півсотні ворожих атак.

Українські захисники готуються і до ще більшого загострення. До підготовки залучені нині не лише піхотинці чи артилеристи.

Військовослужбовців, одягнених у протигази, на передовій зустрінеш не часто. Та нині, коли ситуація на фронті непередбачувана, наші армійці тренуються виявляти ще й такі загрози як отруйні речовини.

Не так давно ці українські захисники отримали нове іноземне озброєння.

Цей американський, цей — з Фінляндії. На декілька голів вищий ніж ті, що використовувалися раніше, — розповідають українські бійці про нову техніку.

Поруч ще одне тренування бійців штурмових підрозділів — вдосконалюють навички стрільби з реактивних піхотних вогнеметів. Використовують вітчизняні вогнемети не лише під час навчань.

І хоч напрямок, на якому працюють ці десантники, — нині справжнє пекло, армійці роблять подекуди навіть неможливе, аби вибити ворога з української землі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перископи для військових, які виготовляють з каналізаційних труб.

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