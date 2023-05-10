Люди

Готуються до можливих хімічних атак та вчаться стріляти з вогнеметів — тренування українських солдатів

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 10 Травня 2023, 08:00

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Тренування військових

Готуються до можливих хімічних атак та вчаться стріляти з вогнеметів — тренування українських солдатів
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