Сплели более 20 “кикимор” на фронт: как в Черкассах помогают военным и переселенцам

Гуманитарный центр в Черкассах официально принял почти 24 тысячи вынужденных переселенцев. Здесь люди находят поддержку моральную и материальную и часто сами остаются помогать фронту.

Волонтеры ежедневно плетут для бойцов маскировочные сетки и “кикиморы”. Одна из волонтеров Юлия Бахтина рассказывает: научилась плести “кикиморы” буквально за несколько минут. Она отмечает: дело кропотливое, но крайне нужное защитникам.

Юлия уехала из Луганска еще в 2014 году, а сейчас снова убегала от российских войск, только уже из Харькова. Как только семья женщины приехала в Черкассы, она принялась искать работу, чтобы помогать фронту.

Так же поступила и Диана из Соледара, что в Донецкой области. Когда в ее городе начались боевые действия, женщина с семьей сначала уехала в Днепр, а затем в Черкассы.

В гуманитарном центре в Черкассах сплели уже более 200 “кикимор” с начала полномасштабного вторжения. За один день могут сделать два. Бойцам отправляют маскировку с тройной защитой: обязательно кладут куклу-мотанку с целебными травами и детский рисунок. Также добавляют средства от комаров и клещей.

В гуманитарном центре помогают защитникам и мирным жителям, реализуют также культурные и образовательные проекты.

Волонтеры за время полномасштабного вторжения спасли тысячи жизней. Они помогают как военным, так и мирному населению. Ранее мы рассказывали историю волонтера Влада Самойленко, который вывозил людей из горячих точек Киевской области в безопасные места.

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