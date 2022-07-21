Сплели понад 20 “кікімор” на фронт: як у Черкасах допомагають військовим та переселенцям

Гуманітарний центр у Черкасах офіційно прийняв майже 24 тисячі вимушених переселенців. Тут люди знаходять підтримку моральну й матеріальну, і часто самі лишаються допомагати фронту.



Волонтери щодня плетуть для бійців маскувальні сітки та “кікімори”. Одна з волонтерок Юлія Бахтіна розповідає: навчилася плести “кікімори” буквально за кілька хвилин. Вона наголошує: справа кропітка, але вкрай потрібна захисникам.

Юлія виїхала з Луганська ще 2014 року, а зараз знову тікала від російських військ, тільки вже з Харкова. Щойно родина жінки приїхала до Черкас, вона почала шукати роботу, щоб допомагати фронту.

Так само вчинила й Діана з Соледару, що на Донеччині. Коли в її місті почалися бойові дії, жінка з родиною спочатку поїхала до Дніпра, а потім в Черкаси.

У гуманітарному центрі в Черкасах сплели вже понад 200 “кікімор” з початку повномасштабного вторгнення. За один день можуть зробити дві. Бійцям відправляють маскування з потрійним захистом: обов’язково кладуть ляльку-мотанку з цілющими травами й дитячий малюнок. Також додають засоби від комарів та кліщів.

У гуманітарному центрі допомагають захисникам та мирним жителям, втілюють також культурні та освітні проекти.

Волонтери за час повномасштабного вторгнення врятували тисячі життів. Вони допомагають як військовим, так і мирному населенню. Раніше ми розповідали історію волонтера Влада Самойленка, який вивозив людей з пекла на Київщині у безпечні місця.

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