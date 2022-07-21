Люди

Сплели понад 20 “кікімор” на фронт: як у Черкасах допомагають військовим та переселенцям

Ірина Цимбал 21 Липня 2022, 21:30

Більше відео
0:04:25
Активісти закликали солдатів Білорусі не вступати у війну проти України
Прийдете з миром — зустрінемо як братів, з війною — як ворога. Звернення українців до солдатів Білорусі
0:02:45
маленька волонтерка
Волонтерка з пелюшок! Мама з Черкас разом із маленькою Мією допомагають українцям
0:03:13
Львівська волонтерська кухня годує воїнів ЗСУ
Борщі, ліниві голубці, медівники: як Львівська волонтерська кухня годує ЗСУ цілодобово
0:03:21
Безкоштовні меблі з Івано-Франківську
Без меблів не залишать! Краматорські столяри витворяють дива з деревини в Івано-Франківську
Дивитись більше

Останні відео
0:02:47
Гуманітарний центр у Черкасах: як мешканці допомагають фронту

Сплели понад 20 “кікімор” на фронт: як у Черкасах допомагають військовим та переселенцям
0:10:38
KRAKEN захопив розвідника РФ! Дивись, що він розповів
Спецпідрозділ ГУР KRAKEN захопив розвідника РФ! Той розповів усе, що знав
Перейменування станцій метро Києва
Як працює метро у Києві сьогодні: пересадки й закриті станції
0:03:03
Ситуація в Запорізькій області 21.07.2022
На межі життя та смерті: мешканці Запорізької області потерпають від невпинного терору росіян
0:03:47
День з українськими захисниками на Донеччині
HIMARS, Bayraktar та Javelin: день з українськими захисниками на Донеччині
0:04:25
Активісти закликали солдатів Білорусі не вступати у війну проти України
Прийдете з миром — зустрінемо як братів, з війною — як ворога. Звернення українців до солдатів Білорусі
0:02:15
Яка ситуація у Нікополі 21 липня: наслідки обстрілів
Встановили Гради на території АЕС і гатять! Окупанти щодня б’ють по Нікополю
0:03:06
Рамштайн-4 результати зустрічі — нова зброя для України
Рамштайн-4: яку зброю передадуть Україні та які результати зустрічі міністрів оборони
0:02:45
маленька волонтерка
Волонтерка з пелюшок! Мама з Черкас разом із маленькою Мією допомагають українцям
Сьомий пакет санкцій проти Росії - нові обмеження для росіян
Ембарго на золото та замороження активів Сбербанку: ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії
Більше відео
KRAKEN захопив розвідника РФ! Дивись, що він розповів
Читати далі
Спецпідрозділ ГУР KRAKEN захопив розвідника РФ! Той розповів усе, що знав

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь