Хуже, чем немцы во Второй мировой — легендарная разведчица сравнила рашистов и нацистов

Она еще в силах взять в руки автомат и показать российским оккупантам, что такое честное сражение. Легендарная разведчица из Винницы Ольга Твердохлебова уже второй раз за свою жизнь проходит войну.

Женщине 98 лет, на Вторую мировую она ушла практически из выпускного военной школы. Была разведчицей, работала в тылу врага, встретила победу у Бранденбургских ворот, хоронила однополчан, друзей… Но таких зверств, которые совершают оккупанты в Украине, не видела даже от немецких захватчиков.

Ее китель увешан орденами и медалями. Женщина даже не могла представить, что дети и внуки тех, с кем вместе воевала против общего врага, сейчас пойдут войной на Украину.

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Они (россияне — ред.) больные и зомбированые. Немцы так не разрушали, сколько они разрушают наших городов, сел, сколько наших людей убивают. Они воюют с мирным населением и насилуют детей, — рассказывает женщина.

Ветеран Второй мировой была на парадах в Москве и встречалась с тогда еще премьером Путиным. Но Ольга убеждена, что он хуже Гитлера, ведь не жалеет ни свой, ни наш народ.

Он не человек, если убивает не только солдат, но и детей, — сказала ветеран.

Но, несмотря на все ужасы, которые переживают украинцы, женщина уверена, что наше государство выстоит и победит, потому что знает, что и тогда, во Вторую мировую войну, лучше всего воевали именно солдаты из Украины.

Украину не преодолеть, ведь даже дети защищают свою страну и собирают деньги ради общей победы. Шестилетняя девочка играет на флейте в Днепре и помогает ВСУ.

Мама девочки Ксения рассказывает, что они волонтерили еще с начала полномасштабного вторжения, делали коктейли Молотова, вместе шили одежду для военных.