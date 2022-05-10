Гірші, ніж німці у Другій світовій — легендарна розвідниця порівняла рашистів та нацистів

Вона ще має сили взяти в руки автомат і показати російським окупантам, що таке чесна битва. Легендарна розвідниця з Вінниці Ольга Твердохлібова вже вдруге за своє життя проходить війну.

Жінці 98 років, на Другу світову вона пішла практично з випускного військової школи. Була розвідницею, працювала в тилу ворога, зустріла перемогу біля Бранденбурзьких воріт, ховала однополчан, друзів… Але таких звірств, які чинять окупанти в Україні, не бачила навіть від німецьких загарбників.

Її китель рясніє орденами та медалями. Жінка навіть не могла уявити, що діти та внуки тих, з ким разом воювала проти спільного ворога, підуть нині війною на Україну.

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Вони (росіяни — ред.) хворі та зомбовані. Німці так не руйнували, скільки вони руйнують наших міст, сіл, скільки наших людей вбивають. Вони воюють з мирним населенням та ґвалтують дітей, — розповідає жінка.

Ветеранка Другої світової була на парадах у Москві та зустрічалася з тоді ще прем’єром Путіним. Але Ольга переконана, що він гірший за Гітлера, адже не шкодує ні свій, ні наш народ.

Він не людина, якщо вбиває не тільки солдатів, а й дітей, — сказала ветеранка.

Та попри всі жахіття, які переживають українці, жінка впевнена, що наша держава вистоїть та переможе, бо знає, що й тоді, в Другу світову війну, найкраще воювали саме солдати з України.

Україну не перебороти, адже навіть діти захищають свою країну та збирають гроші заради спільної перемоги. Шестирічна дівчинка грає на флейті в Дніпрі та допомагає ЗСУ.

Мама дівчинки Ксенія розповідає, що волонтерили ще з початку повномасштабного вторгнення, робили коктейлі Молотова, разом шили одяг для військових.