И с гитарой, и с автоматом! Как Коля Серга борется за Украину и что говорит о коллеге Тодоренко

Он облетел мир, как ведущий самой популярной программы о путешествиях, но когда началась полномасштабная война, без колебаний проявил себя еще и как гражданин.

Теперь Коля Серга защищает Украину в рядах ВСУ родной Одессы, а в свободное время поднимает дух нации творчеством.

Как удалось попасть в ряды ВСУ

В день, когда началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, Коля должен был ехать на гастроли в Николаев, однако планы изменились.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.

Поэтому мужчина сразу позвонил знакомым и попросил помочь с тем, чтобы попасть в армию.

Как только приехал — его призвали. С тех пор его оружие не гитара, а автомат. Но о творчестве музыкант тоже не забывает.

Творчество во время войны

В свободное от службы время дает бесплатные концерты, пишет новые песни и переформатирует старые хиты под современные реалии.

В своих песнях Коля Серга пытается донести до россиян правду о войне и высмеивает людей с украинскими корнями, которые поддерживают кровавую путинскую политику.

Ведь они предают всех людей, которые сейчас погибают от этой политики, своим молчанием и бездействием.

В частности, он осуждает и не считает своей коллегой Регину Тодоренко, которая молчит и показывает в социальных сетях свою беззаботную жизнь в то время, как гибнут украинцы, а ее родители в Одессе скрываются в бомбоубежищах.

Она — патриот своей страны, просто ее страна не Украина.

Среди последних хитов музыканта можно выделить песню с куплетом о том, как в Москве на День победы без акцента поют гимн Украины.

Сам Коля называет эту песню пророческой, на что получает резкий ответ русских пропагандистов.

В то время как в России безропотно молчат, жители всего мира активно помогают.

Жительница Праги открыла кафе для украинских женщин, устроив там безопасное пространство поддержки.