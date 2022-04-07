І з гітарою, і з автоматом! Як Коля Сєрга бореться за Україну та що каже про колежанку Тодоренко

Він облетів увесь світ як ведучий найпопулярнішої тревел-програми, та коли почалась повномасштабна війна — без вагань проявив себе як громадянин.

Тепер Коля Сєрга захищає Україну в лавах ЗСУ рідної Одеси, а у вільний час підтримує наш дух творчістю.

Як вдалося потрапити до лав ЗСУ

У день, коли почався повномасштабний наступ Росії на територію України, Коля мав їхати на гастролі до Миколаєва, проте плани змінилися.

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Поетом можеш ти не бути, але ж громадянином — зобов’язаний.

Саме тому чоловік одразу подзвонив знайомим і попросив допомоги, щоб потрапити в армію.

Щойно приїхав — його призвали. З того часу його зброя з гітари перетворилася на автомат. Та про творчість музикант теж не забуває.

Творчість під час війни

У вільний від служби час він дає безоплатні концерти, пише нові пісні та переформатовує старі хіти під сучасні реалії.

У своїх піснях Коля Сєрга намагається донести до росіян правду про війну та висміює людей з українським корінням, які підтримують криваву путінську політику.

Адже вони зраджують всіх тих людей, які зараз гинуть від цієї політики, своїм мовчанням та бездіяльністю.

Зокрема, він засуджує та не вважає своєю колегою Регіну Тодоренко, яка мовчить та показує в соціальних мережах своє безтурботне життя в той час, коли гинуть українці, а її батьки в Одесі ховаються в бомбосховищах.

Вона — патріот своєї країни, просто її країна не Україна.

Серед останніх хітів музиканта можна виокремити пісню з куплетом про те, як в Москві на День перемоги без акценту співають гімн України.

Сам Коля називає цю пісню пророчою, на що отримує різку відповідь російських пропагандистів.

У той час, коли в Росії покірно мовчать, жителі всього світу активно допомагають українцям.

Жителька Праги відкрила кафе для українських жінок, влаштувавши там безпечний простір підтримки.