Спасло правило двух стен: истории киевлян, выживших под завалами домов

С начала полномасштабного наступления в столице от российской агрессии погибли 170 человек, пол тысячи жителей Киева пострадали. В результате массированных ракетных ударов нуждаются в восстановлении почти 420 многоэтажек.

И эти цифры растут из-за дальнейшего террора. Не дожидаясь завершения войны, мэрия ведет восстановительные работы, потому что люди готовы возвращаться в свои квартиры. Они рассказали о пережитом и как некоторым удавалось выживать.

Видео удара по многоэтажке, где жила Татьяна Лищук, станет одним из первых доказательств того, что российские войска намеренно бомбят в Украине гражданские дома. Татьяна с мужем и дочерью в то утро были дома на своем 21 этаже. Эпицентр взрыва — этажом ниже.

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— Муж говорит, что меня накрыло дверью, я этого не помню. Помню, что я открыла глаза, а вокруг был дым, много пыли.

У меня первый был шок: где мой ребенок? Я начала очень сильно орать.

Уже сейчас женщина понимает, что их спасло правило двух стен. Маленькая Вера пряталась в коридоре, Татьяна шла туда из кухни.

Первые полгода мама с дочерью приходили в себя за границей. А потом решили вернуться в Киев. За это время разбитые угловые квартиры верхних восьми этажей полностью разобрали и построили второй раз. Деньги на восстановление дома выделили из городского бюджета.

Пострадавшим владельцам было предложено сделать социальный ремонт. Но семья Татьяны принялась восстановить все своими силами.

По иронии судьбы Россия терроризирует своими ракетами и собственных граждан, живущих в Украине. Теперь они мечтают получить украинское гражданство и навеки забыть о войне и стране-агрессорке.

Таких болезненных историй сильных людей — тысячи. Одна бабушка не сдержала слез, когда ее спросили о судьбе ее дома.

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