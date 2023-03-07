Урятувало правило двох стін: історії киян, які вижили під завалами будинків

З початку повномасштабного наступу у столиці від російської агресії загинули 170 людей, півтисячі жителів Києва постраждали. Унаслідок масованих ракетних ударів потребують відновлення майже 420 багатоповерхівок.

І ці цифри зростають через подальший терор. Не чекаючи завершення війни, мерія веде відновлювальні роботи, бо люди готові повертатись у свої квартири. Вони розповіли про пережите та як декому вдавалося виживати.

Відео удару по багатоповерхівці, де жила Тетяна Ліщук, стане одним із перших доказів того, що російські війська навмисно бомблять в Україні цивільні будинки. Тетяна з чоловіком та донькою того ранку були вдома на своєму 21 поверсі. Епіцентр вибуху — поверхом нижче.

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— Чоловік каже, що мене накрило дверима, я цього не пам’ятаю. Пригадую, що я відкрила очі, а навколо був дим, багато пилу.

У мене перший був шок: де моя дитина? Я почала дуже сильно кричати.

Уже зараз жінка розуміє: тоді їх урятувало правило двох стін. Маленька Віра ховалась у коридорі, Тетяна йшла туди з кухні.

Перші півроку мама із донькою оговтувалися за кордоном. А потім вирішили повернутись у Київ. За цей час потрощені кутові квартири верхніх восьми поверхів повністю розібрали та звели вдруге. Гроші на відновлення будинку виділили з міського бюджету.

Постраждалим власникам запропонували зробити соціальний ремонт. Але родина Тетяни взялася відновити все самотужки.

За іронією долі, Росія тероризує своїми ракетами й власних громадян, які живуть в Україні. Тепер вони мріють отримати українське громадянство та навіки забути про війну та країну агресорку.

Таких болючих історій сильних людей — тисячі. Одна бабуся не стримала сліз, коли її запитали про долю її помешкання.

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