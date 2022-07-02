Дети учились в подвалах под обстрелами: истории настоящих героев Чернигова

Это простые жители Чернигова. Но они — настоящие герои.

С приходом русских оккупантов жизнь города изменилась в мгновение ока. Но украинцев не сломать.

Так, обычные коммунальщики из Чернигова превратились в символ несокрушимости и стойкости.

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Владимир и его напарник Славик размышляли просто — мусор это угроза эпидемии. И кто же будет его забирать, если они уедут?

Насильно никто не заставлял. Чернигов всегда был чистым городом, — говорит коммунальщик Владимир Довбыш.

А директор городской школы помогла спастись сотням людей!

Во время осады в центре Чернигова Елена сумела организовать гигантское хранилище, где пряталось более 300 жителей города.

Смотрите невероятные истории об оставшихся на посту в самые трудные времена осады. О героях Чернигова, которые просто делали свое дело.

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