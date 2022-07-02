Діти навчались у підвалах під обстрілами: історії справжніх героїв Чернігова

Це прості мешканці Чернігова. Але вони — справжні герої.

З приходом російських окупантів життя міста змінилося в одну мить. Але українців — не зламати.

Так, звичайні комунальники з Чернігова перетворились на символ незламності та стійкості.

Зараз також дивляться

Володимир і його напарник Славік розмірковували просто — сміття то загроза епідемії. І хто ж його забиратиме, якщо вони поїдуть?

Силоміць ніхто не примушував. Чернігів завжди був чистим містом, — каже комунальник Володимир Довбиш.

А директорка міської школи допомогла врятуватись сотням людей.

Під час облоги в центрі Чернігова Олена зуміла організувати гігантське сховище, де переховувались понад 300 жителів міста.

Дивіться неймовірні історії тих, хто залишився на посту в найважчі часи облоги. Героїв Чернігова, які просто робили свою справу.

Справжні герої знаходяться серед нас! Дивіться, як банківські працівники стали героями під час війни.