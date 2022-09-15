Оккупанты расстреляли мужа и сына, ребенок чудом выжил! История жительницы Бучи

Алла Нечипоренко потеряла мужа во время оккупации Бучи. Ее семья решила сначала не эвакуироваться из города, ведь у них многодетная семья, был запас продовольствия, скважина и собственный генератор.

Никто не ожидал, что российские военные будут столь жестокими. Оккупант расстрелял в один день мужа Аллы и ее сына. Ребенку чудом удалось выжить.

Женщина предоставила все материалы следствию. Этим занимаются делом и в Украине, и на международном уровне. Кроме того, пострадавшая подала жалобу в Европейский суд по правам человека.

17 марта ее муж поехал с сыном в городской совет получить лекарства, а также надеялся раздобыть немного горючего для генератора. Они передвигались на велосипедах с белыми повязками на руках, когда им на встречу вышел российский военный.

Мужчина остановился, поднял руки и сказал, что они не несут никакой угрозы. Но оккупант открыл по ним огонь.

Пулю мальчика остановил капюшон:

— Когда он упал на землю, последний выстрел был в направлении головы. При падении кофта немного подскочила, потому так получилось. Мы ее передали как вещественное доказательство следственным органам, — рассказывает Алла.

После этого 19 марта семья выехала из Бучи. Уже менее чем через неделю женщина вышла на контакт с юристом и принялась давать показания для Международного суда.

Даже во время страшной оккупации жители Киевской области не сдавались. Ранее мы рассказывали историю Валентина Дидковского, самостоятельно остановившего колонну вражеской техники.

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