Окупанти розстріляли чоловіка та сина, дитина дивом вижила! Історія мешканки Бучі

Алла Нечипоренко втратила чоловіка під час окупації Бучі. Її сім’я вирішила спочатку не евакуйовуватися з міста, адже вони — багатодітна родина. Мали запас продовольства, свердловину та власний генератор.

Ніхто не очікував, що російські військові будуть такими жорстокими. Одного дня окупант розстріляв чоловіка Алли та її сина. Дитині дивом вдалося вижити.

Жінка надала усі матеріали слідству. Справою займаються і в Україні, й на міжнародному рівні. Окрім того, постраждала подала скаргу до Європейського суду з прав людини.

Зараз також дивляться

17 березня її чоловік поїхав із сином до міської ради отримати ліки, а також сподівався здобути трохи пального для генератора. Вони пересувалися на велосипедах з білими пов’язками на руках, коли їм назустріч вийшов російський військовий.

Чоловік зупинився, підняв руки та сказав, що вони нічим не загрожують. Але окупант відкрив по них вогонь.

Кулю хлопчика стримав капюшон:

— Коли він впав на землю, останній постріл був у напрямку голови. При падінні кофта трохи підскочила, тому так вийшло. Ми її передали як речовий доказ слідчим органам, — розповідає Алла.

Після цього 19 березня родина виїхала з Бучі. Уже менш ніж за тиждень жінка вийшла на контакт із юристом та почала давати свідчення для Міжнародного суду.

Навіть під час страшної окупації жителі Київщини не здавалися. Раніше ми розповідали історію Валентина Дідковського, який самостійно зупинив колону ворожої техніки.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!