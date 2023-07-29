Раненый остался на поле боя! История американского военного, героически отдавшего жизнь за Украину

Лишь за пять месяцев до того, как американец Грейди Курпаси вступил в ряды иностранного легиона, он окончил службу в вооруженных силах США. Он трижды служил в Ираке штурмовиком в морской пехоте, а позже стал разведчиком-снайпером.

Вышел в отставку уже в ранге капитана морской пехоты в сентябре 2021 года. В первые дни полномасштабного вторжения Грейди отправился в Киев тренировать украинских военных и помогать с эвакуацией. Уже в конце апреля пропал без вести. Впоследствии его тело обнаружили на Юге Украины.

Американский ветеран был убит российскими солдатами в Херсонской области весной прошлого года. Церемония репатриации 50-летнего Грейди Курпаси прошла только в мае 2023 года в аэропорту Кеннеди.

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Мы познакомились в Киеве. Он искал новую команду и обратился к нам. Он нам показался достойным, было очевидно, что имел гораздо больше опыта, чем остальные в нашей команде, — рассказывает британский военный Эндрю Гилл.

Команда Грейди разведывала дислокацию враждебных позиций для ВСУ. Они вступили с врагом в контакт и попали в засаду, рассказывает Эндрю. После этого исчезла связь и ребята попытались связаться с их постом, тогда Грейди и подстрелили.

Подкрепления они не дождались. Раненого в перестрелке Эндрю захватили в плен, а раненый Грейд остался на поле боя. Эксперты установили, что умер Грейди впоследствии от осколков артиллерийских обстрелов.

Для родных и близких путь воина домой был длинным. С горем в сердце, но они благодарны, что смогут похоронить Грейди на родной земле как героя.

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