Бионической рукой уже играет с полуторагодовалым сыном! История несокрушимого защитника о протезировании

Роману Василюку всего 26 лет, он родом из Житомирской области. Потерял руку и ногу на войне в Бахмуте. Боялся сказать об этом жене и не представлял, как будет жить дальше. Сейчас уже учится пользоваться бионическими протезами. И не только каждое утро готовит любимой кофе, но и осуществил свою заветную мечту.

Мужчина приобрел мотоцикл несколько лет назад, очень хотел на нем ездить. Сейчас он делает это с протезами левой руки и ноги.

— Я сел, понимаю, что держу крепко (руль — ред.). Попытался проехаться, получилось. Спокойно могу держать равновесие, разворачиваться, поворачивать так, как удобно.

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Мужчина помнит, как получил ранение. В тот день военные должны были начать штурм, но вражеский снаряд попал раньше. Вспоминает, что в первые секунды после ранения подумал о жене. Но она поддерживает его и вдохновляет бороться.

Бионический протез Роману установили в Национальном реабилитационном центре Несокрушимые. Приобрести его удалось благодаря неравнодушным украинцам. Говорит, уже на следующий день после установки смог самостоятельно завязать себе шнурки.

Сейчас даже играет со своим полуторагодовалым сыном. Сначала мальчик боялся, что протез шумит, но потом привык. Сейчас Роман живет почти без ограничений и благодарит всех, кто пожертвовал средства ему на бионический протез.

К сожалению, сейчас многие нуждаются в протезах. Ранее мы говорили, кто имеет право на бесплатное протезирование в Украине.

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