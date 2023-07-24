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Біонічною рукою вже грається з півторарічним сином! Історія незламного захисника про протезування

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 24 Липня 2023, 18:00
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