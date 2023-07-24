Біонічною рукою вже грається з півторарічним сином! Історія незламного захисника про протезування

Роману Василюку лише 26 років, він родом з Житомирщини. Втратив руку та ногу на війні у Бахмуті. Боявся сказати про це дружині й не уявляв, як житиме далі. Зараз вже вчиться користуватися біонічними протезами. І не лише щоранку готує коханій каву, а й здійснив свою заповітну мрію.

Чоловік придбав мотоцикла кілька років тому, дуже хотів на ньому їздити. Зараз він їздить на ньому з протезами лівої руки та ноги.

— Я сів, розумію, що тримаю міцно (кермо — ред.). Спробував проїхатися, вийшло. Спокійно можу тримати рівновагу, розвертатися, повертати так, як мені зручно.

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Чоловік пам’ятає, як отримав поранення. Того дня військові мали розпочати штурм, але ворожий снаряд влучив раніше. Згадує, що у перші секунди після поранення подумав про дружину. Але вона підтримує його та надихає боротися.

Біонічний протез Роману встановили у Національному реабілітаційному центрі Незламні. Придбати його вдалося завдяки небайдужим українцям. Каже, вже на другий день після встановлення зміг самостійно зав’язати собі шнурки.

Зараз навіть грається зі своїм півторарічним сином. Спершу хлопчик боявся, що протез шумить, але згодом звик. Зараз Роман живе майже без обмежень і дякує усім, хто пожертвував кошти йому на біонічний протез.

На жаль, зараз багато людей потребують протезів. Раніше ми розповідали, хто має право на безкоштовне протезування в Україні.

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