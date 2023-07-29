Поранений залишився на полі бою! Історія американського військового, який героїчно віддав життя за Україну

Лише за п’ять місяців до того, як американець Грейді Курпасі вступив до лав іноземного легіону, він закінчив службу у збройних силах США. Грейді тричі служив в Іраку як штурмовик у морській піхоті, а пізніше став розвідником-снайпером.

Вийшов у відставку вже в ранзі капітана морської піхоти у вересні 2021 року. У перші дні повномасштабного вторгнення він подався до Києва тренувати українських військових та допомагати з евакуацією. Уже наприкінці квітня американець зник безвісти. Згодом його тіло знайшли на Півдні України.

Американського ветерана вбили російські солдати на Херсонщині навесні минулого року. Церемонія репатріації 50-річного Грейді Курпасі відбулась лише у травні 2023 року в аеропорті Кеннеді.

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Ми познайомилися у Києві. Він шукав нову команду і звернувся до нас. Він нам здався достойним, було очевидно, що мав набагато більше досвіду, ніж решта у нашій команді, — розповідає британський військовий Ендрю Гілл.

Команда Грейді розвідувала дислокацію ворожих позицій для ЗСУ. Вони вступили із ворогом в контакт і потрапили у засідку, розповідає Ендрю. Після цього зник зв’язок і хлопці спробували зв’язатися з їхнім постом, тоді Грейді й підстрелили.

Підкріплення вони не дочекалися, пораненого у перестрілці Ендрю захопили у полон, а поранений Грейді залишився на полі бою. Експерти встановили, що помер Грейді згодом, від осколків артилерійського обстрілу.

Для рідних і близьких воїна його шлях додому був довгим. З горем у серці, але вони вдячні, що зможуть поховати Грейді на рідній землі як героя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали дивовижну історію незламного захисника про протезування.

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