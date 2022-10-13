С ожогами тела выпрыгнул из окна, чтобы спастись — история мужчины, в чей дом попала ракета

Чтобы спастись из квартиры в огне, Андрей Беспалов выпрыгнул из окна третьего этажа. Российская ракета попала в его дом накануне Пасхи, 23 апреля. Тогда были разрушены четыре этажа — с третьего по седьмой.

Мужчина два месяца провел в больнице с ожогами и многочисленными ушибами. Теперь, когда раны зажили, он решился показать свое разрушенное жилье, в котором только чудом не погиб.

Андрей сидел в своей квартире за компьютером, когда российская ракета попала в жилищный комплекс. Он рассказывает, что его оглушило взрывной волной, и он упал. Очнулся от сильной боли, все вокруг было разбито и в огне.

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Все окна в доме вылетели, стены посыпались, поэтому выйти через входную дверь он не мог. Чтобы спастись, пришлось прыгнуть из окна.

Жены и сыновей мужчины в тот момент не было дома. Он уверен: будь они здесь, то погибли бы.

Андрей получил множественные ушибы и ожоги 40% тела. Пришлось два месяца лечиться в больнице. Признается, тяжелыми были первые несколько недель. На руках и ногах у него остались многочисленные рубцы и шрамы.

К слову, Россия продолжает терроризировать всю Украину, особенно прифронтовые населенные пункты. Оккупанты выпустили 324 снаряда в сутки по Орехову. Ранее мы рассказывали, что известно об обстреле.

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