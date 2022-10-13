З опіками тіла вистрибнув з вікна, щоб врятуватися — історія чоловіка, в чий будинок влучила ракета

Щоб врятуватися з квартири у вогні, Андрій Беспалов вистрибнув з вікна третього поверху. Російська ракета влучила у його будинок напередодні Великодня, 23 квітня. Тоді вщент були зруйновані чотири поверхи — з третього по сьомий.

Чоловік два місяці провів у лікарні з опіками та численними забоями. Зараз, коли рани загоїлися, він наважився показати своє зруйноване житло, у якому лише дивом не загинув.

Андрій сидів у своїй квартирі за комп’ютером, коли російська ракета влучила у житловий комплекс. Він розповідає, що його оглушило вибуховою хвилею, й він упав. Отямився від сильного болю, усе навколо було розбите та у вогні.

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Усі вікна в оселі повилітали, стіни посипалися, тож вийти через вхідні двері Андрій не міг. Щоб врятуватися, довелося стрибнути з вікна.

Дружини та синів чоловіка на той момент не було вдома. Він впевнений: якби вони були тут, то загинули б.

Андрій отримав численні забої та опіки 40% тіла. Довелося два місяці відновлюватись у лікарні. Зізнається, найважчими були перші кілька тижнів. На руках та ногах у нього лишилося багато рубців та шрамів.

Росія продовжує тероризувати усю Україну, особливо прифронтові населені пункти. Окупанти випустили 324 снаряди за добу по Оріхову. Раніше ми розповідали, що відомо про обстріл.

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