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З опіками тіла вистрибнув з вікна, щоб врятуватися — історія чоловіка, в чий будинок влучила ракета

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 13 Жовтня 2022, 22:00

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