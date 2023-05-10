В свои 20 осталась наедине с маленькой дочерью: история девушки, потерявшей любимого на войне

В 20 лет Ксения Бирюкова уже потеряла жениха на войне и осталась наедине со своей новорожденной дочерью. 29-летний Михаил успел дать имя дочери, но не успел увидеть. Военный погиб в боях Донецкой области.

Сейчас молодая мама благодаря маленькой дочке вспоминает счастливые моменты вместе с любимым. О своей боли Ксения рассказала в фотопроекте львовского фотографа, который уже увидели сотни людей.

История любви, зародившейся в окопах

История любви Ксении и Михаила напоминает романтический фильм. Они познакомились в окопах во время полномасштабного вторжения. Михаил служил в армии с 2016 года, был добровольцем и участником АТО. В 2021 году, как и Ксения, подписал контракт.

В начале полномасштабного вторжения их как военнослужащих разместили на разных позициях. Ксения была поваром в одном из подразделений, Михаил часто приходил туда обедать, так пара и влюбилась.

Когда девушка сообщила о беременности, мужчина был очень счастлив и сказал родным, что женится, но через несколько дней получил тяжелые ранения.

Михаил потерял две ноги, у него отслоилась сетчатка глаза, перестал слышать на левое ухо и имел сильные ожоги левой руки. Он боролся за жизнь несколько недель, но выжить не смог.

Ксения рассказала свою историю организаторам фотопроекта Наодинці, инициатором которого вместе с платформой памяти Мемориал стал львовский фотограф Екатерина Москалюк. Она снимает жен погибших военных, знаковые места пар, где они были счастливы, и вещи павших бойцов.

Сейчас Ксения живет с родными погибшего жениха в Харькове, воспитывает дочь, говорит, что обязательно расскажет ей об отце-герое, когда она подрастет.

Многие украинцы потеряли на войне родных, друзей или знакомых. Ранее мы рассказывали историю военного медика Олеси, потерявшей родителей, мужа и детей.

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