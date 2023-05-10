У свої 20 років залишилася наодинці з маленькою донечкою: історія дівчини, яка втратила нареченого на війні

У 20 років Ксенія Бірюкова вже втратила нареченого на війні та залишилася наодинці зі своєю новонародженою донькою. 29-річний Михайло встиг їй дати ім’я донечці, але не встиг побачити. Військовий загинув у боях на Донеччині.

Зараз молода мама завдяки маленькій донечці згадує щасливі моменти разом з коханим. Про свій біль Ксенія розповіла у фотопроекті львівської фотографині, який вже побачили сотні людей.

Історія кохання, яке зародилося в окопах

Загалом, їхня історія кохання нагадує романтичний фільм. Вони познайомилися в окопах під час повномасштабного вторгнення. Михайло служив у війську з 2016 року, був добровольцем та учасником АТО. У 2021 році, як і Ксенія, він підписав контракт.

На початку повномасштабного вторгнення їх як військовослужбовців розмістили на різних позиціях. Ксенія була кухаркою в одному з підрозділів, Михайло часто приходив туди обідати, так пара і закохалася.

Коли дівчина повідомила про вагітність, чоловік не тямив себе від радощів. Він сказав рідним, що одружується, але за кілька днів отримав тяжкі поранення.

Михайло втратив дві ноги, у нього відшарувалася сітківка ока, перестав чути на ліве вухо та мав сильні опіки лівої руки. Він боровся за життя протягом кількох тижнів, але вижити не зміг.

Ксенія розповіла свою історію організаторам фотопроекту Наодинці, ініціаторкою якого разом з платформою пам’яті Меморіал стала львівська фотографиня Катерина Москалюк. Вона фільмує дружин загиблих військових, знакові місця пар, де вони були щасливими, та речі полеглих бійців.

Зараз Ксенія мешкає з рідними загиблого нареченого у Харкові, виховує донечку, каже, що обов’язково розповість їй про батька-героя, коли та підросте.

Багато українців втратили на війні рідних, друзів чи знайомих. Раніше ми розповідали історію військової медикині Олесі, яка втратила батьків, чоловіка та дітей.

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