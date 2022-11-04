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“Думала, что никто со мной не будет общаться!” История девушки, лицо которой изувечила война

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 04 ноября 2022, 07:30

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