“Думала, что никто со мной не будет общаться!” История девушки, лицо которой изувечила война

Война изуродовала ее лицо, но она не сдалась. Это история о 19-летней Татьяне из Киевской области: российская авиабомба упала прямо перед домом, в котором пряталась ее семья. Ранения получили четверо ее родных, а Татьяне осколками посекло лицо.

Скорая тогда проехать не могла, поэтому первую помощь девушке оказали украинские военные. Они же довезли ее до медучреждения. Татьяна всю жизнь будет помнить врача, который первым встретил ее в отделении.

— Корчинский Александр Владимирович говорил мне: “Ты красавица, и такой же останешься”.

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Пластический хирург Андрей Васильев заканчивал операцию на лице девушки. В тот день он практически случайно попал в больницу: вместе с родителями выезжал из Киева и сказал, что может ассистировать в больнице при необходимости. Он убеждал Татьяну, что все заживет.

Но поверить в это девушке было сложно: когда впервые увидела себя после операции, то думала, что никто больше с ней не будет общаться. То, что она пережила и смогла выйти только со шрамами — настоящее чудо.

Спустя время девушка попала в благотворительный проект NoScar. Она могла остаться со шрамами на всю жизнь, но врачи совершили настоящее чудо. Теперь девушка выглядит практически также, как прежде. Но внутри она уже совсем другая.

Я стала сильнее и поверила в себя, несмотря ни на что. И все это благодаря врачам.

Татьяна успела поступить в ВУЗ на психологию. В будущем мечтает помогать людям, которые также, как и она, получили травмы.

А историю пограничника, который своей спиной принял осколки российских снарядов, мы рассказывали ранее: история Джои вдохновляет и вселяет веру в чудеса.

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