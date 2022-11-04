“Думала, що ніхто зі мною не спілкуватиметься!” Історія дівчини, обличчя якої понівечила війна

Війна спотворила її обличчя, та вона не здалася. Це історія про 19-річну Тетяну з Київщини: російська авіабомба впала просто перед будинком, де ховалася її сім’я. Поранення дістали четверо її рідних, а Тетяні осколками посікло обличчя.

Швидка тоді проїхати не могла, тож першу допомогу дівчині надали українські військові. Вони ж довезли її до медзакладу. Тетяна на все життя пам’ятатиме лікаря, який першим зустрів її у відділенні.

— Корчинський Олександр Володимирович казав мені: “Ти красуня, і такою ж залишишся”.

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Пластичний хірург Андрій Васильєв закінчував ту операцію на обличчі дівчини. Того дня він практично випадково потрапив до лікарні — разом із батьками виїздив з Києва та сказав, що може асистувати у лікарні в разі необхідності. Він запевняв Тетяну — усе заживе.

Але повірити у це дівчині було складно. Коли вперше побачила себе після операції, то думала, що ніхто більше з нею не спілкуватиметься. Те, що вона пережила та змогла вийти лише зі шрамами — справжнє диво.

Через деякий час дівчина натрапила на благодійний проект NoScar. Вона могла лишитися зі шрамами на все життя, та лікарі зробили справжнє диво. Тепер дівчина виглядає практично так само, як і колись. Але всередині вона уже зовсім інша.

Я стала сильнішою і повірила у себе, попри все. І все це завдяки лікарям.

Тетяна встигла вступити до ВНЗ на психологію. У майбутньому мріє допомагати людям, які так само як і вона, зазнали травм.

А історію прикордонника, який своєю спиною зібрав осколки російських снарядів, ми розповідали раніше: історія Джоі надихає та вселяє віру у дива.

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