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“Думала, що ніхто зі мною не спілкуватиметься!” Історія дівчини, обличчя якої понівечила війна

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 04 Листопада 2022, 07:30

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