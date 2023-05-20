Когда пришла к морю, я расплакалась! История тренера из Мариуполя, которая начала все сначала и помогает другим

Женщины усердно выполняют упражнения под пристальным взглядом Олеси. Девушка в профессиональном спорте 8 лет. Большую часть из них посвятила именно тренерству. В родном Мариуполе проводила занятия по фитнесу для детей и взрослых. Впрочем, все сменила большая война.

У нас не было ни воды, продукты заканчивались и где-то 22 марта начал гореть наш дом. Это был ад, ужас. Я такого даже в фильмах не видела, – вспоминает Олеся Ярошенко.

Ее дом был в километре от завода Азовсталь. После более чем месяца в оккупации и жизни в подвале девушка вместе с родными все же смогла эвакуироваться. Сначала во Львов, а затем – в Германию. Но в конце концов вернулась в Украину. Для жизни выбрала город у моря.

— Когда я впервые пришла к морю, я расплакалась. Закрыла глаза, слушала шум волн, и мне казалось, что на секунду я очутилась дома, — рассказывает Олеся.

Только спустя год после пережитого Олеся смогла вернуться в спорт. Тренер организовала бесплатные занятия для переселенок с Востока. Все здесь понимают друг друга. Потому что знают, что такое жизнь в подвалах.

Больше – смотри в сюжете.

Кстати, Вікна к годовщине плена защитников и защитниц подготовили для тебя материал, состоящий из двух блоков. Первый — хронология битвы за Мариуполь, в том числе боев за Азовсталь.

Во втором мы пообщались с пресс-секретарем Ассоциации семей защитников Азовстали и бывшим командиром пресс-службы полка Азов Марианной Хомерики.

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