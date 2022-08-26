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Враг уничтожил ее бизнес, а она, как феникс, возродилась снова! История владелицы швейного цеха

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 26 августа 2022, 22:00

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