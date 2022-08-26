Враг уничтожил ее бизнес, а она, как феникс, возродилась снова! История владелицы швейного цеха

Потеряла бизнес в мгновение ока. В Одессе российская ракета уничтожила цех по производству женского белья и купальников. К счастью, взрыв произошел в пять утра, когда люди еще не успели прийти на работу.

Обычно там работало около 20 швей и менеджеров, принимавших заказы.

Страшно представить, если бы здесь кто-нибудь находился из наших девочек, — говорит владелица цеха Елена Сафарова.

Так что обошлось без жертв. А вот швейные машинки, ткань и готовые изделия выгорели дотла. Впрочем, владелица производства не опустила руки.

В общей сложности уцелело всего две машинки из 32. Теперь все, что осталось после вражеского ракетного удара по швейному цеху, — это обугленные машинки.

Елена говорит, что до сих пор не может поверить, что ее столь желанное собственное дело, которое она начала три года назад, в один миг было уничтожено российской ракетой.

Мы потеряли около 3 млн грн.

Впрочем, Елена решила не опускать руки. Практически в ту же неделю, когда произошел ракетный удар, владелица бренда нашла помещение, купила технику, на которую хватило денег, кое-что взяла в аренду.

После этого ее бренд продолжил работу, поскольку было очень много заказов.

Мы не могли просто так оставить людей. Потому продолжаем работать.

Место, где раньше находился цех, Елена тоже не собирается покидать. Женщина хочет сделать там ремонт и возобновить работу.

А за годы нашей независимости стиль украинцев претерпел немалые изменения. Читай интервью с Софией Забугой о становлении украинской моды.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!