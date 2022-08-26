Ворог знищив її бізнес, а вона, як фенікс, відродилася знову! Історія власниці швейного цеху

Втратила бізнес в одну мить. В Одесі російська ракета знищила цех з виготовлення жіночої білизни та купальників. На щастя, вибух стався о п’ятій ранку, коли люди ще не встигли прийти на роботу.

Зазвичай там працювало близько 20 швачок та менеджерів, що приймали замовлення.

Страшно уявити, якби тут хтось знаходився з наших дівчаток, — говорить власниця цеху Олена Сафарова.

Тож минулося без жертв. А ось швацькі машинки, тканина й готові вироби вигоріли дощенту. Втім, власниця виробництва не опустила руки.

Загалом вціліло всього дві машинки з 32. Тепер усе, що лишилось після ворожого ракетного удару по швейному цеху, — це обвуглені машинки.

Олена говорить, що досі не може повірити, що її омріяна власна справа, яку вона розпочала три роки тому, за одну мить була знищена російською ракетою.

Ми втратили близько 3 млн грн.

Втім, Олена вирішила не опускати руки. Практично у той самий тиждень, коли відбувся ракетний удар, власниця бренду знайшла приміщення, купили техніку, на яку вистачило грошей, дещо взяла в оренду.

Після цього її бренд продовжив роботу, оскільки було дуже багато замовлень.

Ми не могли просто так лишити людей. Тому продовжуємо працювати.

Місце, де раніше був цех, Олена теж не планує покидати. Жінка хоче зробити там ремонт та відновити роботу й там.

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