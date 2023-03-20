Буду оставаться здесь, пока народ Украины не сможет жить в мире! История несокрушимого японского волонтера

Оставил успешный строительный бизнес в Японии, семью и с начала полномасштабного российского вторжения приехал в Украину.

Вместе с днепровскими благотворителями японский волонтер Пика Чуджо Хидета помогает переселенцам. За собственные средства мужчина строит шелтеры и собирает гуманитарную помощь, которую направляют в деоккупированные населенные пункты Украины.

Один из пунктов его назначения — разбитый и разграбленный россиянами детский сад в селе Беляевка Херсонской области, которое до сих пор приходит в себя после оккупации.

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Рядом с садом — школа. В ней россияне обустроили свой штаб и пыточную. В маленькую комнату свозили людей из соседних сел и в ужасных условиях удерживали несколько месяцев.

Российские захватчики издевались и пытали за малейшее неповиновение. Сколько местных прошли через пыточную — неизвестно. Тела замученных до сих пор не нашли.

Селянам, пережившим российскую оккупацию, и привез помощь японский бизнесмен, который уже год живет в Украине. Но кроме финансовой поддержки мужчина оказывает и моральную — в костюме Пикачу развлекает детей.

Вместе с днепровскими благотворителями японец развозит партии гуманитарки в населенные пункты, которые сейчас больше всего в этом нуждаются. Доставить уже удалось 2,5 т. Это лекарства, продукты, павербанки, а еще планшеты детям.

Вместе с украинскими благотворителями японский волонтер прилагает максимум усилий, чтобы вернуть херсонцев к нормальной жизни. Сам возвращаться домой не планирует даже после нашей победы, хочет помочь отстроить Украину.

Буду оставаться здесь, пока народ Украины не сможет жить в мире. Я не боюсь и за эту идею готов умереть. Слава Украине! — добавляет Пика Чуджо Хидето.

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