Люди

Буду оставаться здесь, пока народ Украины не сможет жить в мире! История несокрушимого японского волонтера

Кристина Венгеляускайте 20 марта 2023, 10:00

Больше видео
0:03:49
Історія жінки, яка тікала з лежачою матір’ю з Краматорська
Невозможно было разобрать, где погибшие, а где раненые: история женщины, которая убегала с лежащей матерью из Краматорска
0:04:29
Андрей Авилов
Хотела содрать с себя кожу, но смогла стать на ноги. Как мать погибшего бойца открыла кафе в честь сына
0:02:18
Роман
“На меня упал весь потолок”: как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте
0:03:50
Сувениры из российской техники
Сувенир с фронта: как волонтеры делают часы из российской техники
Смотреть больше

Последние видео
0:03:47
Піка Чуджо Хідето

Буду оставаться здесь, пока народ Украины не сможет жить в мире! История несокрушимого японского волонтера
Карта бойових дій в Україні 20.03.2023 онлайн
Отбивают атаки, уничтожают технику и живую силу врага: карта боевых действий в Украине 20 марта в режиме онлайн
0:03:49
Історія жінки, яка тікала з лежачою матір’ю з Краматорська
Невозможно было разобрать, где погибшие, а где раненые: история женщины, которая убегала с лежащей матерью из Краматорска
Крим
Надо уже готовиться: как должна выглядеть реинтеграция Крыма во всех областях жизни после деоккупации
0:05:15
Бої на Лиманському напрямку: яка ситуація на цій ділянці фронті
Стратегическая цель или амбиции Кремля? Почему оккупанты штурмуют Лиман и какая ситуация на этом участке фронта
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:04:29
Андрей Авилов
Хотела содрать с себя кожу, но смогла стать на ноги. Как мать погибшего бойца открыла кафе в честь сына
Азов
Сражайтесь за них так, как они боролись за нас. Где Азов и как помочь в процессе обмена пленными
0:03:56
Ордер на арешт Путіна
Начало привлечения виновных к ответственности: реакция мира на ордер на арест Путина от МУС
Масі Наєм
Как преодолеть бюрократический ад: Маси Наем рассказал о помощи раненым военным
Больше видео
Карта бойових дій в Україні 20.03.2023 онлайн
Читать дальше
Отбивают атаки, уничтожают технику и живую силу врага: карта боевых действий в Украине 20 марта в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь