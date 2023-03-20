Залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі! Історія незламного японського волонтера

Залишив успішний будівельний бізнес в Японії, родину та з початку повномасштабного російського вторгнення приїхав до України.

Разом з дніпровськими благодійниками японський волонтер Піка Чуджо Хідето допомагає переселенцям. За власні кошти чоловік будує шелтери та тоннами збирає гуманітарну допомогу, яку направляють в деокуповані населені пункти України.

Один з пунктів його призначення — потрощений і розграбований росіянами дитячий садочок у селі Біляївка Херсонської області, що досі оговтується після окупації.

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Поруч із садком — школа. В ній росіяни облаштували свій штаб та катівню. В малесеньку кімнату звозили людей із сусідніх сіл та в жахливих умовах утримували декілька місяців.

Російські загарбники знущались та катували за найменшу непокору. Скільки місцевих пройшли через катівню — невідомо. Тіла закатованих і досі не познаходили.

Селянам, які пережили російську окупацію, і привіз допомогу японський бізнесмен, який вже рік живе в Україні. Та окрім фінансової підтримки чоловік надає і моральну — в костюмі Пікачу розважає дітей.

Разом з дніпровськими благодійниками японець розвозить партії гуманітарки до населених пунктів, які нині найбільше цього потребують. Доставити вже вдалось 2,5 т. Це ліки, харчі, повербанки, а ще — планшети дітям.

Разом з українськими благодійниками японський волонтер докладає максимум зусиль, щоб повернути херсонців до нормального життя. Сам повертатися додому не планує навіть після нашої перемоги — хоче допомогти відбудувати Україну.

Залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі. Я не боюсь і за цю ідею готовий померти. Слава Україні! — додає Піка Чуджо Хідето.

Хочеш допомагати іншим, але не знаєш, з чого почати? Читай про Всеукраїнську онлайн-школу для волонтерів.

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