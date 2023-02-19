В подъезде осталось три человека: как из украинского Нью-Йорка эвакуировали семью с младенцем

Жителей восточных областей Украины власти призывают эвакуироваться практически с того времени, когда окупантов удалось отогнать от Киева. Однако не все люди могут или решаются покинуть свой дом, поэтому долгое время живут под обстрелами.

Однако украинские волонтеры и полицейские помогают эвакуироваться тем, кто остается под ударом. Так, полицейские Торецка вывезли семью с младенцем из поселка Нью-Йорк, который постоянно находится под прицельным огнем окупантов.

Из-за этого в населенном пункте разрушены дома и инфраструктура, а две тысячи населения, что остались, живут без отопления, готовят еду во дворах и греются буржуйками.

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Семья из мамы, отца, восьмилетнего сына и младенца долгое время жила в таких же условиях, а во время вражеских атак спускалась в обустроенный подвал. Полицейским рассказывают, что кроме них в их подъезде осталось всего три человека.

Поэтому правоохранители, узнав, что семья нуждается в эвакуации, немедленно отправились за ней, чтобы ни на минуту не оставлять восьмилетнего ребенка и малыша в опасности. Не забыли забрать из-под обстрелов даже кошку семьи.

Семью из Нью-Йорка сразу вывезли в Торецк, где их ждали волонтеры, чтобы доставить в Покровск. Откуда их уже ждет поезд в Черкассы, где они смогут начать жизнь снова.

Из Купянского и Волчанского районов, которые после деоккупации Россия обстреливает беспощадно, тоже идет эвакуация. За последнюю неделю, говорят волонтеры, количество заявок значительно возросло. Читай, как проходит эвакуация из Двуречной в Харьковской области.

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