У під’їзді лишилось три людини: як з українського Нью-Йорка евакуювали родину з немовлям

Жителів східних областей України влада закликає евакуюватись практично з того часу, коли окупантів вдалось відігнати від Києва. Однак не всі люди мають змогу чи наважуються покинути свій дім, тому довгий час живуть під обстрілами.

Та українські волонтери та працівники поліції допомагають евакуюватись тим, хто залишається під ударом. Так поліцейські Торецька вивезли родину з немовлям із селища Нью-Йорк, який постійно знаходиться під прицільним вогнем окупантів.

Через це у населеному пункті зруйновано будинки та інфраструктуру, а дві тисячі населення, що залишилось, живуть без опалення, готують їжу у дворах та гріються буржуйками.

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Родина з мами, батька, восьмирічного сина та немовляти довгий час жила у таких самих умовах: без комунікацій та належних умов. Під час ворожих атак сім’я спускалася в облаштований підвал. Поліцейським розповідають, що окрім них у їхньому під’їзді залишилось всього три людини.

Тому правоохоронці, дізнавшись, що родина потребує евакуації, негайно вирушили за нею, аби ні на хвилину не залишати восьмирічну дитину та малюка в небезпеці. Не забули забрати з-під обстрілів і кішку родини.

Сім’ю з Нью-Йорка одразу вивезли до Торецька, де на них чекали волонтери, аби доставити в Покровськ. Звідки на них вже чекатиме потяг у Черкаси, де вони зможуть почати життя знову.

З Купʼянського та Вовчанського районів, які після деокупації Росія обстрілює нещадно, також триває евакуація. Останній тиждень, кажуть волонтери, кількість заявок значно зросла. Читай, як проходить евакуація з Дворічної на Харківщині.

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