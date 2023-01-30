Люди

Он просто хотел помогать людям. Каким был британский волонтер Эндрю Багшоу и как прошло прощание с ним

Алина Суюндукова, журналистка программы Викна-Новости 30 января 2023, 22:00

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