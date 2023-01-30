Он просто хотел помогать людям. Каким был британский волонтер Эндрю Багшоу и как прошло прощание с ним

В Киеве простились с британским волонтером Эндрю Багшоу, погибшим вместе со своим коллегой Кристофером Парри во время попытки эвакуации мирных жителей из Соледара.

Волонтеры пропали 6 января, их начали искать, но впоследствии смерть британских граждан подтвердили в МИД.

47-летний волонтер Эндрю Багшоу поставил на паузу свою работу ученым по генетике и с одним рюкзаком отправился в Украину, потому что хотел спасать людей.

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Его друг Игнатий говорит, что мужчина больше делал, чем говорил.

Он просто хотел помогать людям.

Родители Эндрю спрашивали, когда сын вернется домой. На что он ответил, что приедет, только когда все закончится.

Эндрю Багшоу возил гуманитарную помощь в горячие точки, а оттуда вывозил желающих эвакуироваться.

Вместе с ним работал 28-летний Кристофер Парри. Он тоже уволился с работы и приехал помогать тем, что умел. Сам мужчина говорил, что если может давить на педали машины, то будет это делать, лишь бы спасти других.

Оба волонтера поехали в Соледар. Оттуда должны были вывезти пожилую женщину. Но после этого мужчины перестали выходить на связь.

Через несколько дней МИД Великобритании подтвердил их смерть. По предварительным данным, в машину волонтеров попал российский артиллерийский снаряд.

Проститься с Эндрю Багшоу на территорию Софиевского собора 29 января пришли десятки людей, волонтеры и друзья.

Его друг Филипп рассказывает, что Эндрю хотел быть очень полезным. И несмотря на то, что время от времени волонтеры попадали под обстрелы, им удавалось спасти сотни человеческих жизней.

Основатель хаба Халабуда Дмитрий Чичера также не смог оставить людей в родном городе и начал им помогать спасаться от российского террора. Но с марта от мужчины нет никаких известий. Читай историю пропавшего волонтера из Мариуполя, которого ищет жена.

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