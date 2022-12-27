В поисках любого известия от любимого: история пропавшего волонтера из Мариуполя, которого до сих пор ищет жена

Наш следующий герой пропал без вести в Мариуполе, когда спасал своих земляков от российского террора.

Дмитрий Чичера, основатель хаба Халабуда, не покинул город, и с марта от мужчины нет никаких известий.

Весной мариупольская Халабуда была разрушена россиянами. Увезти оттуда удалось небольшое количество фото, и те на телефонах. Теперь эти фотографии встречают посетителей нового хаба в Черкассах.

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Свой хаб супруги вместе с единомышленниками основали еще в 2015 году, когда часть Донбасса оккупировали россияне. Название Халабуда выбрали в качестве отзыва с детства — место, где тебе уютно, спокойно, безопасно.

Хотели дать переселенцам новый толчок к жизни в Мариуполе, — рассказывает основательница хаба Людмила Чичера.

После начала полномасштабного вторжения муж Людмилы остался в Мариуполе. В бомбоубежищах и подвалах вместе с другими волонтерами помогал горожанам, оказывал первую медицинскую помощь раненым.

Но ситуация с каждым днем ухудшалась. А уже 15 марта Дмитрий последний раз вышел на связь с женой. Тогда в город уже вошли регулярные войска РФ.

17 марта Людмила получила известие от других волонтеров, что ее муж исчез. Друзья пытались найти его в течение нескольких дней, но тщетно. Однако и тела не обнаружили.

Поэтому Людмила считает, что ее муж может быть в плену. Оккупанты тогда публично заявили, что задержали “главного” в Халабуде и имеют к нему много вопросов, но имени так и не назвали.

В поисках любого известия женщина уже сбилась с ног, обращалась с запросом в разные организации. Но, несмотря на все сложности, сдаваться не собирается и продолжает поддерживать маму мужа и двух сыновей, которые очень ждут отца.

Пытался помочь мирным жителям окруженного города и Игорь Ильвутченко. Он тоже волонтерил в Мариуполе и успел “пообщаться” с оккупантами в плену. Читай историю мариупольца, который вырвался из блокады и пережил допросы оккупантов.

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