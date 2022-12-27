У пошуках будь-якої звістки від коханого: історія зниклого волонтера з Маріуполя, якого досі шукає дружина

Наш наступний герой зник безвісти в Маріуполі, коли рятував своїх земляків від російського терору.

Дмитро Чичера, засновник хабу Халабуда, не залишив місто, і з березня від чоловіка немає жодної звістки.

Навесні маріупольська Халабуда була зруйнована росіянами. Вивезти звідти вдалось невелику кількість фото, і ті на телефонах. Тепер ці світлини зустрічають відвідувачів нового хабу у Черкасах.

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Свій хаб подружжя разом з однодумцями започаткували ще у 2015 році, коли частину Донеччини окупували росіяни. Назву Халабуда вибрали як відгук з дитинства — місце, де тобі затишно, спокійно, безпечно.

Хотіли дати переселенцям новий поштовх до життя у Маріуполі, — розповідає засновниця хабу Людмила Чичера.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік Людмили залишився у Маріуполі. У бомбосховищах та підвалах разом з іншими волонтерами допомагав містянам, надавав першу медичну допомогу пораненим.

Та ситуація з кожним днем погіршувалась. А вже 15 березня Дмитро востаннє вийшов на зв’язок з дружиною. Тоді у місто вже зайшли регулярні війська РФ.

17 березня Людмила отримала звістку від інших волонтерів, що її чоловік зник. Друзі намагалися знайти його упродовж кількох днів, але марно. Проте й тіла не знайшли.

Тому Людмила вважає, що її чоловік може бути в полоні. Окупанти тоді публічно заявили, що затримали “головного” у Халабуді та мають до нього багато питань, але імені так і не назвали.

У пошуках будь-якої звістки жінка вже збилася з ніг, зверталась із запитом у різні організації. Та попри всі складнощі, здаватись не збирається і продовжує підтримувати маму чоловіка та двох синів, які дуже чекають на тата.

Намагався допомогти мирним жителям оточеного міста й Ігор Ільвутченко. Він теж волонтерив у Маріуполі та встиг “поспілкуватися” з окупантами в полоні. Читай історію маріупольця, який вирвався з блокади та пережив допити окупантів.

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