Люди

Він просто хотів допомагати людям. Яким був британський волонтер Ендрю Багшоу та як минуло прощання з ним

Аліна Суюндукова, журналістка програми Вікна-новини 30 Січня 2023, 22:00

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