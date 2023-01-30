Він просто хотів допомагати людям. Яким був британський волонтер Ендрю Багшоу та як минуло прощання з ним

У Києві вчора попрощалися із британським волонтером Ендрю Багшоу, який загинув разом зі своїм колегою Крістофером Паррі під час спроби евакуації мирних жителів із Соледара.

Волонтери зникли 6 січня. Їх почали шукати, але згодом смерть британських громадян підтвердили в МЗС.

47-річний волонтер Ендрю Багшоу поставив на паузу свою роботу науковцем з генетики та з одним рюкзаком вирушив до України, бо хотів рятувати людей.

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Його друг Ігнат говорить, що чоловік більше робив, аніж говорив.

Він просто хотів допомагати людям.

Батьки Ендрю питали, коли син повернеться додому. На це він відповів, що приїде лише тоді, коли все закінчиться.

Ендрю Багшоу возив гуманітарну допомогу до гарячих точок, а звідти вивозив охочих евакуюватись.

Разом із ним працював 28-річний Крістофер Паррі. Він теж звільнився з роботи та приїхав допомагати тим, що вміє. Сам чоловік говорив, що якщо може тиснути на педалі машин, то робитиме це, аби врятувати інших.

Обидва волонтери поїхали до Соледара. Звідти мали вивезти літню жінку. Та після цього чоловіки перестали виходити на зв’язок.

За кілька днів МЗС Великої Британії підтвердило їхню смерть. За попередніми даними, в машину волонтерів потрапив російський артилерійський снаряд.

Попрощатися з Ендрю Багшоу на територію Софіївського собору 29 січня прийшли десятки людей, волонтери та друзі.

Його друг Філіп розповідає, що Ендрю хотів бути максимально корисним. І попри те, що раз по раз волонтери потрапляли під обстріли, їм вдавалося врятувати сотні людських життів.

Засновник хабу Халабуда Дмитро Чичера також не зміг залишити людей у рідному місті та почав їм допомагати рятуватись від російського терору. Та з березня від чоловіка немає жодної звістки. Читай історію зниклого волонтера з Маріуполя, якого досі шукає дружина.

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