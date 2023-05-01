Развиваться и продолжать свое дело: в мае стартует обучение для волонтеров

За прошлый год в Украине было основано около 8 тыс. благотворительных и общественных организаций. Иногда бывает так, что желание и силы помогать есть, а инструментария для развития организации нет.

Читай в нашем материале, как развивать благотворительные инициативы до масштаба фондов — обучение для волонтеров.

Как развивать благотворительные инициативы — обучение для волонтеров

Фонд Елены Пинчук вместе с партнерами создал образовательный проект Charity Pro. Детальнее о нем Яне Брензей рассказала директор фонда Ольга Сердюк в эфире телемарафона.

В проекте стремятся поделиться 20-летним опытом работы, о масштабировании и фандрейзинге. Самое главное, в нем можно узнать о прозрачности работы и как выстраивать репутацию.

Будут проводиться менторские встречи в диалог-хабе фонда Елены Пинчук. Там будут рассказывать, как строить сотрудничество между организациями, ведь у благотворителей не должно быть конкуренции.

Приобщиться к обучению можно с помощью регистрации онлайн на страницах фонда в соцсетях или на сайте. В конце мая начнется онлайн-обучение и менторские встречи.

Молодые благотворительные и общественные организации чаще всего сталкиваются с проблемами коммуникации с потенциальными донорами, фидбеками, умением правильно организовывать отчетность и прозрачность, выстраиванием партнерства.

После начала полномасштабной войны количество благотворительных инициатив значительно увеличилось, поэтому часто у людей происходит выгорание от помощи. В проекте объясняют, что возвращаться к работе от волонтерства нормально.

Но если ты чувствуешь, что свою волонтерскую инициативу можешь масштабировать до уровня фонда или организации, этому нужно учиться, — говорит Ольга Сердюк.

Раньше мы рассказывали, как волонтеры Красного Креста работают в опасности.

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