Люди

Развиваться и продолжать свое дело: в мае стартует обучение для волонтеров

Анастасия Грубрина, редактор сайта 01 мая 2023, 14:00

Больше видео
0:04:30
Олександр Бабіч: історія одеського волонтера та науковця
История не из сладких! Как известный мальчик из этикетки сгущенки помогает военным и изучает нашу историю
0:05:13
Центр реабілітації RECOVERY
Герои будут уверены, что в тылу о них позаботятся: в Одессе открылся центр реабилитации RECOVERY
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Детей чуть не задавило! Истории украинских переселенок о новой жизни и воспоминания о страшных днях
0:03:00
Як часниковий бізнес допомагає реабілітації військових
Чеснок помогает реабилитировать военных? Как ветеран АТО начал собственный благотворительный бизнес
Смотреть больше

Последние видео
0:06:30
Як розвивати благодійні ініціативи — навчання для волонтерів

Развиваться и продолжать свое дело: в мае стартует обучение для волонтеров
0:04:30
Олександр Бабіч: історія одеського волонтера та науковця
История не из сладких! Как известный мальчик из этикетки сгущенки помогает военным и изучает нашу историю
0:07:19
Карта бойових дій в Україні 01.05.2023 онлайн
Оккупанты оставили некоторые позиции в Бахмуте: карта боевых действий на 1 мая 2023 года и ситуация на фронте
0:05:13
Центр реабілітації RECOVERY
Герои будут уверены, что в тылу о них позаботятся: в Одессе открылся центр реабилитации RECOVERY
0:04:42
Що буде з графіті Бенксі в Ірпені — невже їх знесуть
Неужели снесут мировые шедевры? Что будет с граффити Бэнкси в Ирпене, Горенке и Гостомеле
0:04:53
В Україні розробили трактор на дистанційному керуванні
Первый трактор на дистанционном управлении! Аграрии нашли способ работать на минных полях
0:04:10
підводний дрон
Вещь дорогая, но крайне необходимая. Как и для чего украинцы используют подводные дроны
0:03:07
Проект Вільна в Миколаєві допомагає жінкам відновлюватися від стресу
Языковые курсы, самооборона, иппотерапия. Проект Вільна в Николаеве помогает женщинам преодолеть стресс от войны
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты прячутся за спинами детей: карта боевых действий в Украине 29 апреля в режиме онлайн
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Детей чуть не задавило! Истории украинских переселенок о новой жизни и воспоминания о страшных днях
Больше видео
Олександр Бабіч: історія одеського волонтера та науковця
Читать дальше
История не из сладких! Как известный мальчик из этикетки сгущенки помогает военным и изучает нашу историю

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь