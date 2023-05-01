Розвиватися і продовжувати свою справу: у травні стартують навчання для волонтерів

За минулий рік в Україні було засновано майже 8 тис. благодійних та громадських організацій. Інколи трапляється так, що бажання і сили допомагати є, а інструментарію для розвитку організації немає.

Читай у нашому матеріалі, як розвивати благодійні ініціативи до масштабу фондів — навчання для волонтерів.

Як розвивати благодійні ініціативи — навчання для волонтерів

Фонд Олени Пінчук разом із партнерами створив освітній проект Charity Pro. Детальніше про нього Яні Брензей розповіла директорка фонду Ольга Сердюк в ефірі телемарафону.

У проекті прагнуть поділитися 20-річним досвідом роботи про масштабування та фандрейзинг. Найголовніше, що в ньому можна дізнатися про прозорість роботи та як вибудовувати репутацію.

Будуть проводитися менторські зустрічі у діалог-хабі фонду Олени Пінчук. Там розповідатимуть, як будувати співпрацю між організаціями, адже в благодійників не має бути конкуренції.

Долучитися до навчання можна за допомогою реєстрації онлайн на сторінках фонду в соцмережах або на сайті. Наприкінці травня розпочнеться онлайн-навчання та менторські зустрічі.

Молоді благодійні та громадські організації найчастіше стикаються з проблемами комунікації з потенційними донорами, з відгуками, умінням правильно організовувати звітність та прозорість, будуванням партнерства.

Після початку повномасштабної війни кількість благодійних ініціатив суттєво збільшилася, тому часто в людей стається вигорання від допомоги. У проекті пояснюють, що повертатися до своєї роботи від волонтерства — нормально.

Але якщо ти відчуваєш, що свою волонтерську ініціативу можеш масштабувати до рівня фонду чи організації, цього потрібно навчатись, — каже Ольга Сердюк.

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