Обломок дрона залетел в квартиру: как ребенок чудом остался жив после атаки Шахедов

День Святого Николая украинские дети праздновали под обстрелами. 23 дрона-камикадзе российские оккупанты выпустили на Киев. 18 из них нашим силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, однако критическая инфраструктура повреждена.

Обломки от сбитых Шахедов разлетались везде, повредив и жилые дома. Вокруг остались воронки и осколки. В домах вокруг разбиты окна.

Один из обломков залетел в комнату 11-летнего мальчика. Ребенка спасло только чудо. Или Святой Николай, как говорят родители мальчика.

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Обломок прошел сквозь балкон и выбил дверь. Потом он залетел в шкаф и уже в детских игрушках остановился. Остановил его маленький игрушечный танчик. Ребёнок говорит, что он теперь не работает.

К сожалению, наш танчик не работает, но такие осколки даже маленький игрушечный танчик останавливает.

Семья никогда не игнорирует тревогу. Но в этот раз просто не услышали, говорит мама мальчика. Российские оккупанты устроили обстрел посреди ночи.

Родители рассказывают, что, несмотря на то, что спохватились очень быстро, обломок прошел рядом с головой ребенка. Папа мальчика военный и знает, какими могли быть последствия, поэтому говорит, что это чудо, что его Дима даже без царапин.

Святой Николай до мальчика тоже дошел. Он уже распаковал подарки, но теперь новая мечта — срочно заменить поврежденный в бою танк.

За время полномасштабной войны как взрослые, так и маленькие украинцы прошли немало испытаний. Читай, как психологически поддержать детей во время и после войны.

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